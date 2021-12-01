Игра миллионов отмечает круглую дату

Именно 1 декабря 1891 года Джеймс Нейсмит изобрел игру, которая в итоге получила всемирную известность и популярность. Молодой канадец, который работал преподавателем физкультуры в Спрингфилдском колледже (штат Массачусетс), даже не мог представит, что в последствии его спортивное детище станет мега популярным в современном мире.

Джеймс Нейсмит - фото today.org.ua

Рождение баскетбола

Однажды к Джеймсу обратился заведующий кафедры физкультуры в колледже Лютер Гулик. Лютер попросил молодого преподавателя чем-то занять учащихся зимой в зале, чтобы не проводить занятия на улице во время морозов.

Вначале Нейсмит попытался увлечь подростков европейским футболом, но учитывая маленький размер спортивного зала, решил попробовать другую затею. Джеймс вспомнил свою учебу в одном из университетов Монреаля, где тренировался точности броска в американском футболе и предложил студентам бросать мяч в стоящую на полу пустую коробку.

Молодой учитель попросил местного школьного строителя Попа Стеббинса прибить в зале на высоте около трех метров пару ящиков. Но так как их под руками не оказалось, то Поп использовал коробки из-под персиков.

Правила и первый баскетбольный матч

Один из учащихся Нейсмита Фрэнк Мэхэн предложил назвать новый вид игры с мячом именем молодого преподавателя, но Джеймс отказался. Вариант "мяч в корзине" (с английского – basket ball), был более удачным, ведь вся суть игры сводился к тому, чтобы забросить "круглого" в корзину из-под персиков.

Баскетбол того времени лишь отдаленно напоминал его современный вариант. Изначально игрокам запрещалось перемещаться с мячом по залу. Всего лишь нужно было передавать его друг другу и пытаться забросить в корзину.

Первый баскетбольный матч состоялся 21 декабря 1891 года, а буквально через три недели Джеймс Нейсмит написал 13 правила этой игры, которые разместил в стенгазете колледжа.

Правила Нейсмита

1. Мяч можно кидать одной или двумя руками;

2. Мяч можно бить одной или двумя руками, но не кулаком;

3. Игрок не может бегать с мячом. Он может отдать пас или кинуть его в корзину с той точки, в которой поймал;

4. Мяч должен держаться одной или двумя руками. Нельзя использовать для его удержания предплечье или тело;

5. Не допускаются: удары, захваты, удержания или толкания противника. Первое нарушение – фол. Второй фол – дисквалификация игрока до тех пор, пока не будет заброшен следующий мяч. Если фол был очевиден с целью нанесения травмы, то игрок удаляется с площадки до конца игры;

6. Удар кулаком по мячу – нарушение предыдущих пунктов правил и наказание в пункте 5;

7. Если каждая из сторон зарабатывает три фола подряд, то фиксируется гол для ее противника;

8. Гол засчитывается, если мяч, который отскочил от пола попадает в корзину и остается там. Игрокам, стоящие в защите, не разрешается трогать мяч или корзину в момент броска. Если мяч трогает край корзины и соперник перемещает корзину, то засчитывается гол;

9. Если мяч идет за пределы площадки, то он должен быть кинут в поле первым игроком, который его тронул. В результате ссоры, вбросить мяч в поле должен судья;

10. Судья должен следить за действиями игроков и за фолами и сообщать рефери про три фола, которые были заработаны подряд;

11. Рефери должен следить за мячом и определять, когда мяч находится в игре или за пределами площадки;

12. Игра состоит с двух частей по 15 минут с перерывом в 5 минут между ними;

13. Сторона, которая забросила больше мячей за этот период времени считается победительницей.

Немного исторических фактов

В 1892 году был проведен первый баскетбольный матч между женскими командами

Со временем, в 1932 году восемь стран (Аргентина, Румыния, Швейцария, Греция, Италия, Латвия, Португалия и Чехословакия) создали Международную федерацию баскетбола. Через четыре года, в 1936 году баскетбол вошел в программу Олимпийских игр.

В 1949 году, в США, на базе американской баскетбольной ассоциации и национальной лигой, возникла НБА (Национальная баскетбольная лига).

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