Стало известно, сколько денег в среднем зарабатывает футболист в украинской ПФЛ

Глядя на миллионы контрактов звездных футболистов, украинские молодые игроки также стремятся к таким денежным вершинам. Но часто мечты о безбедном спортивном будущем остаются для них только сказкой, которая не всегда превращается в счастливую реальность.

Зарплата футболистов - фото из открытых источников

Профессиональная карьера среднестатистического футболиста длится около 16-18 лет. Обычно на профессиональном уровне молодые футболисты начинают играть в возрасте около 17-19 лет, и заканчивают примерно в 35 лет. Конечно, бывают и исключения, но как ни крути в среднем именно так.

В таком возрасте многие специалисты по другим профессиям только начинают подъем по своей карьерной лестнице. Футболист же, повесив "бутсы на гвоздь", остается один на один со своими проблемами. Чаще у многих футболистов до завершения их карьеры нет ни хороших денежных сбережений, ни работы. Хотя по отношению к последнему есть возможность устроиться детским тренером и пойти дальше, по этой стезе, оставаясь в системе клуба. Но обычно такой путь выбирают единицы. Другие начинают жизнь с "чистого листа".

Цифры в кармане и варианты заработка во Второй лиге

На сегодняшний день средняя заработная плата игрока второлигового середняка составляет от 12 до 25 тысяч гривен. Эта сумма представляет собой условную ежемесячную плату, которая колеблется в зависимости от настроения владельца клуба. Если руководство рассчитывает на повышение в классе и имеет средства на инфраструктуру и обеспечение команды, то и зарплата значительно повышается – от 25 до 40 тысяч гривен.

Конечно, не нужно забывать еще о двух дополнительных вариантах, откуда футболист может заработать, играя за тот или иной клуб – премиальные и "контора". Первый довольно распространен с постоянной суммой. У большинства команд ставка, в случае победы, начинается от 6 тысяч гривен за игру. То есть, каждый игрок основы и тренерский штаб получает по 100% премиальных. Запасные игроки от 75% до 25%, в зависимости от того, сколько сыграл и какую пользу принес. Если за месяц четыре победы зарплата – это уже, как минимум 1,5 тысячи долларов. Правда есть еще графа "штраф", где суммы могут колебаться от 500 до 1000 гривен (а в некоторых случаях и до 10 тысяч) за определенную вину футболиста.

"Контора" – любимая тема для азартного игрока. Ведь контроль над тем, кто и когда ставит – отсутствует. Футболист (или заинтересованная группа лиц) может поставить на свою же игру и заработать. Например, удаление с поля, или пенальти, или еще какая-то хитрость позволит заработать. В среднем – это от 5 до 10 тыс. гривен в месяц. Все зависит от важности матча и размера ставки.

Как там Первая лига?

Заработки игроков из команд Первой лиги, преимущественно выглядят немного больше в полтора-два раза, но варианты добывания денег такие же. Конечно, команды, типа "Металлист", или "Кривбасс" не идут по сравнению со своими визави дивизиона (того же "Кремня" или "Ужгорода") У них и в том году был немалый достаток. Такие гранды из низших лиг могли позволить себе покупать опытных футболистов, которые играли не только в УПЛ, но и в Лиге чемпионов.

И все же если брать реальные цифры, то игрок середняка первого дивизиона получает от 35 до 50 тысяч гривен. Если есть возможность сразиться за повышение в классе, то сумма платы начинает увеличиваться в два раза.

Что касается вариантов дополнительных денег, то цена вопроса премии приравнивается к 10 – 12 тысячам за победу. Но опять же последнее слово за президентом клуба и его видением развития команды.

Вариант с "конторой" остается таким же как и во Второй лиге. Отсутствие контроля за игроками, делающими ставки. Возможность заработать такая же, только числовых знаков больше.

"Трясина" ПФЛ

В общем, финансовые вопросы в нашем футболе – это закрытая тема, покрытая мраком. Схема, когда в большинстве клубах, футболистам официально выплачивают минималку, а в конвертах все остальное – к сожалению, до сих пор работает. Почему? Да потому, что игра миллионов (как и весь спорт), в частности в Украине – не прибыльна для самих владельцев (не принимаю во внимание муниципальные клубы, хотя и там не все так прозрачно как кажется). Сдача матча и подкупа судей. Эти явления продолжают происходить в нашем современном футболе и от них никуда не деться. Но это уже другая тема…

Во всяком случае, у воспитанников футбольных академий украинских грандов мало шансов заиграть в основе команды. Латиноамериканцы, африканцы или другие легионеры, как ни крути, все же вытесняют. Путь к низшим лигам открыт, но является ли это правильным решением и трамплином к сказочным вершинам? Ведь "болото" украинской ПФЛ часто превращается в трясину, из которой не так уж потом легко и выбраться.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что второй украинский гранд не вышел в следующий этап Лиги чемпионов.











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