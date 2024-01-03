Украинец претендует на звание игрока месяца своей команды в АПЛ

"Борнмут" за играющего Илья Забарный объявил претендентов на звание лучшего игрока команды в декабре. В список из четырех футболистов попал также украинец. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Борнмут".



Забарный во время матча. Фото с открытых источников

Конкуренты Забарного

Украинец сразится за награду с Райаном Кристи, Маркосом Сенеси и Домиником Соланке. В декабре Забарный сыграл во всех шести матчах. В общей сложности в этом сезоне он провел каждый матч в АПЛ и ни разу не был заменен. "Борнмут" в декабре четырежды победил, по одному разу проиграл и сыграл вничью.

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Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.

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