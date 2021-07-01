Украина-Англия: прогноз букмекеров на матч Евро-2020

Украинская футбольная сборная встретится на поле в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу со сборной Англии. Матч состоится 3 июля. В этом поединке фаворитом среди букмекеров являются британские игроки, передает "Укринформ".

Сборная Украины по футболу - фото из открытых источников

Букмекерские компании принимают ставки на победу Украины с коэффициентом 10,50, на ничью — 4,50, на выигрыш Англии — 1,41.

Сборные Украины и Англии сыграют в восьмой раз. В активе "сине-желтых" одна победа при двух ничьих и четырех поражениях (разница мячей 3: 9). Последний раз команды встречались в квалификации чемпионата мира-2014 и дважды разошлись миром — 1:1 в Лондоне и 0: 0 в Киеве.

Напомним, что Украина одержала победу над Швецией со счетом 2:1. Противостояние между сборными состоялось на стадионе "Хэмпден Парк" в шотландском Глазго. В четвертьфинале Евро-2020 наши футболисты выступят против английских. Игра состоится 3 июля в 22:00 по киевскому времени. По мнению тренера сборной Андрея Шевченко, украинская команда была готова к любому развитию событий, которое могло произойти на шотландском стадионе. Тренер наших соотечественников уверял, что соперник будет сосредоточен и силен, однако и украинцы — не лыком шиты.

Также известно, что сборная Украины остается без нападающего на Евро-2020. Нападающий Артем Беседин больше не сможет выступить за национальную команду в рамках Чемпионата Европы по футболу. Во время поединка против шведов он получил серьезную травму после грубого нарушения правил Маркусом Даниэльссоном.

Ранее портал "Комментарии" писал, что гол нападающего украинской сборной Артема Довбика, который он забил сборной Швеции в 1/8 финала Евро-2020, вошел в историю, как самый поздний победный забитый мяч в истории европейских чемпионатов. Довбику удалось забить его на 121-й минуте.

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