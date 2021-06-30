Сборная Украины обыграла Швецию и вышла в 1/4 финала Евро-2020

Сборная Украины обыграла национальную команду Швеции в дополнительное время в матче 1/8 финала Евро-2020 и вышла в четвертьфинал турнира. Основное время встречи на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго завершилась со счетом 1:1. В овертайме победу нашей команде принес Артем Довбик.

Евро-2020 (фото из открытых источников)

Шевченко выпустил с первых минут Сидорчука и Степаненко, которые до этого играли поочередно. И вообще выбрал схему в пять защитников, используя на этой позиции и Александра Зинченко. Также удивило отсутствие в старте Руслана Малиновского, который был недоволен своим выступлением на Евро-2020. Украинцы таки забили первыми на 27-й минуте. Ярмоленко с правого фланга отдал шикарный пас в штрафную на Зинченко, Александр подработал мяч и мастерски пробил голкипера 1:0. Начало второго тайма получилось очень горячим.

В начале второго тайма обе команды обменялись ударами в штангу. У украинцев близким к забитому мячу был Сидорчук, а у шведов снова был опасный удар от Форсберга. Швеция с каждой минутой добавляла в игре и в опасных моментах. Удар Деяна Кулусевски отражает Бущан. Еще один выстрел от Форсберга и за Украину играет перекладина. Украинская команда ответила ударом Ярмоленко метров с 14-ти и прямо в руки вратарю шведов.

В четвертьфинале сборная Швеции сыграет с Англией. Игры следующей стадии плей-офф состоятся 2-3 июля.

Напомним, главный тренер "Динамо" Мирча Луческу высказал свое предположение относительно того, кто станет победителем Чемпионата Европы по футболу (Евро-2020). Об этом пишет профильное издание sport.ua. "Италия выиграет чемпионат. Пока что больше всех меня впечатлила именно сборная Манчини. Они показали больше, чем кто-либо другой, что являются командой", — сказал Луческу.

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