Шевченко рассказал, к чему готовится сборная Украины в матче со Швецией (ВИДЕО)

Миллионы украинских болельщиков с нетерпением ждут позднего вечера по киевскому времени, дабы поддержать национальную сборную в её первом матче плей-оффа Чемпионата Европы. В этот раз в футбольном поединке наши парни сойдутся с командой Швеции. Как сообщает "Украина 24", тренер национальной сборной Андрей Шевченко уже дал пресс-конференцию, что передует вечерней игре.



Андрей Шевченко о матче Украина-Швеция в 1/8 финала "Евро-2020". Фото из открытых источников

По мнению Шевченко, украинская команда готова к любому развитию событий, которое может произойти на шотландском стадионе в Глазго. Тренер наших соотечественников уверен, что соперник будет сосредоточен и силен, однако и украинцы — не лыком шиты.

Во время общения с журналистами Андрей Шевченко отметил несколько важных плюсов, которые имеет шведская сборная: это и их "определенный стиль" — они могут играть, как "агрессивно", так и слегка уступать противнику, и два нападающих, которых украинский тренер считает "хорошими".

В любом случае спортсмен подчеркнул, что команда Украины готова сразиться за победу и выход в четверть финала.

К слову, играть наши парни собираются в синих комплектах спортивной формы. Вратарь, предварительно, должен быть в черно-оранжевом наряде (в расцветке донецкого "Шахтера", к слову). Шведы же выйдут на поле в желтом, а их голкипер будет в серой экипировке с бирюзовыми элементами.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какие прогнозы букмекеры дают на предстоящий матч между шведами и украинцами. Кто в любимчиках болельщиков, а кто — аутсайдер, читайте в нашем материале.

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