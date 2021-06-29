Шевченко рассказал, к чему готовится сборная Украины в матче со Швецией (ВИДЕО)

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Вечканова Елена
Миллионы украинских
болельщиков с нетерпением ждут позднего вечера по киевскому времени, дабы
поддержать национальную сборную в её первом матче плей-оффа Чемпионата Европы. В
этот раз в футбольном поединке наши парни сойдутся с командой Швеции. Как
сообщает "Украина 24", тренер национальной сборной Андрей Шевченко уже дал пресс-конференцию,
что передует вечерней игре.
Андрей Шевченко о матче Украина-Швеция в 1/8 финала "Евро-2020". Фото из открытых источников
По мнению Шевченко,
украинская команда готова к любому развитию событий, которое может произойти на
шотландском стадионе в Глазго. Тренер наших соотечественников уверен, что соперник
будет сосредоточен и силен, однако и украинцы — не лыком шиты.
Во время общения с
журналистами Андрей Шевченко отметил несколько важных плюсов, которые имеет
шведская сборная: это и их "определенный стиль" — они могут играть, как "агрессивно",
так и слегка уступать противнику, и два нападающих, которых украинский тренер
считает "хорошими".
В любом случае спортсмен
подчеркнул, что команда Украины готова сразиться за победу и выход в четверть
финала.
К слову, играть наши парни собираются в синих комплектах спортивной формы. Вратарь,
предварительно, должен быть в черно-оранжевом наряде (в расцветке донецкого "Шахтера",
к слову). Шведы же выйдут на поле в желтом, а их голкипер будет в серой экипировке
с бирюзовыми элементами.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, какие прогнозы букмекеры дают на предстоящий матч между шведами и украинцами.
Кто в любимчиках болельщиков, а кто — аутсайдер, читайте в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать, кому, по мнению тренера киевского "Динамо", улыбнется фортуна на "Евро-2020", подарив главную победу чемпионата.
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