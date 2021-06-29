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Шевченко рассказал, к чему готовится сборная Украины в матче со Швецией (ВИДЕО)

Матч украинцев против шведов начнется 29 июня в 22:00 на стадионе шотландского Глазго

сегодня, 17:17
Автор:

Вечканова Елена

Миллионы украинских болельщиков с нетерпением ждут позднего вечера по киевскому времени, дабы поддержать национальную сборную в её первом матче плей-оффа Чемпионата Европы. В этот раз в футбольном поединке наши парни сойдутся с командой Швеции. Как сообщает "Украина 24", тренер национальной сборной Андрей Шевченко уже дал пресс-конференцию, что передует вечерней игре.

Шевченко рассказал, к чему готовится сборная Украины в матче со Швецией (ВИДЕО)

Андрей Шевченко о матче Украина-Швеция в 1/8 финала "Евро-2020". Фото из открытых источников

По мнению Шевченко, украинская команда готова к любому развитию событий, которое может произойти на шотландском стадионе в Глазго. Тренер наших соотечественников уверен, что соперник будет сосредоточен и силен, однако и украинцы — не лыком шиты.

Во время общения с журналистами Андрей Шевченко отметил несколько важных плюсов, которые имеет шведская сборная: это и их "определенный стиль" — они могут играть, как "агрессивно", так и слегка уступать противнику, и два нападающих, которых украинский тренер считает "хорошими".

В любом случае спортсмен подчеркнул, что команда Украины готова сразиться за победу и выход в четверть финала.

К слову, играть наши парни собираются в синих комплектах спортивной формы. Вратарь, предварительно, должен быть в черно-оранжевом наряде (в расцветке донецкого "Шахтера", к слову). Шведы же выйдут на поле в желтом, а их голкипер будет в серой экипировке с бирюзовыми элементами.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какие прогнозы букмекеры дают на предстоящий матч между шведами и украинцами. Кто в любимчиках болельщиков, а кто — аутсайдер, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, кому, по мнению тренера киевского "Динамо", улыбнется фортуна на "Евро-2020", подарив главную победу чемпионата.


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Источник: https://t.me/ukraina24tv/8684
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