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Главная Новости Спорт футбол Сборная Украины остается без нападающего на Евро-2020: подробности
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Сборная Украины остается без нападающего на Евро-2020: подробности

Нападающий Артем Беседин получил повреждение во время матча со сборной Швеции

сегодня, 10:15
Автор:

Елизавета Черных

Нападающий украинской сборной Артем Беседин больше не сможет выступить за национальную команду в рамках Чемпионата Европы по футболу (Евро-2020). Во время вчерашнего поединка он получил серьезную травму после грубого нарушения правил шведом Маркусом Даниэльссоном. Такой новостью поделился помощник Андрея Шевченка Александр Шовковский, пишет OBOZREVATEL.

Сборная Украины остается без нападающего на Евро-2020: подробности

Артем Беседин - фото из открытых источников

Футболист рассказал, что "динамовец" покинул расположение сборной и вернулся в столицу. В Киеве его ждет обследование, с помощью которого удастся определить серьезность повреждения. 

"К сожалению, большие победы даются нам дорогой ценой! Мы не сможем больше рассчитывать на помощь в следующих матчах на Артема Беседина, разве что на его поддержку, но и она будет для нас дополнительным стимулом! Мы все надеемся, что все обойдется и не будет сильных повреждений!, — заявил Шовковский. 

Напомним, что Украина одержала победу над Швецией со счетом 2:1. Противостояние между сборными состоялось на стадионе "Хэмпден Парк" в шотландском Глазго. В четвертьфинале Евро-2020 наши футболисты выступят против английских. Игра состоится 3 июля в 22:00 по киевскому времени. По мнению тренера сборной Андрея Шевченко, украинская команда была готова к любому развитию событий, которое могло произойти на шотландском стадионе. Тренер наших соотечественников уверял, что соперник будет сосредоточен и силен, однако и украинцы — не лыком шиты.

Ранее портал "Комментарии" писал, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу предположил, кто может стать победителем Чемпионата Европы по футболу (Евро-2020). Он считает, что кубок получат итальянцы, которые смогли продемонстрировать лучшую командную игру. 


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Источник: https://news.obozrevatel.com/sport/football/napadayuschij-sbornoj-ukrainyi-bolshe-ne-syigraet-na-evro-2020.htm?_ga=2.19644728.1243918713.1624790748-227395441.1620644266&_gl=1*1xgd5vk*_ga*MjI3Mzk1NDQxLjE2MjA2NDQyNjY.*_ga_JBX3X27G7H*MTYyNTAzNTE1OC40NS4wLjE2
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