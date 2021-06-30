Сборная Украины остается без нападающего на Евро-2020: подробности

Нападающий украинской сборной Артем Беседин больше не сможет выступить за национальную команду в рамках Чемпионата Европы по футболу (Евро-2020). Во время вчерашнего поединка он получил серьезную травму после грубого нарушения правил шведом Маркусом Даниэльссоном. Такой новостью поделился помощник Андрея Шевченка Александр Шовковский, пишет OBOZREVATEL.

Артем Беседин - фото из открытых источников

Футболист рассказал, что "динамовец" покинул расположение сборной и вернулся в столицу. В Киеве его ждет обследование, с помощью которого удастся определить серьезность повреждения.

"К сожалению, большие победы даются нам дорогой ценой! Мы не сможем больше рассчитывать на помощь в следующих матчах на Артема Беседина, разве что на его поддержку, но и она будет для нас дополнительным стимулом! Мы все надеемся, что все обойдется и не будет сильных повреждений!, — заявил Шовковский.

Напомним, что Украина одержала победу над Швецией со счетом 2:1. Противостояние между сборными состоялось на стадионе "Хэмпден Парк" в шотландском Глазго. В четвертьфинале Евро-2020 наши футболисты выступят против английских. Игра состоится 3 июля в 22:00 по киевскому времени. По мнению тренера сборной Андрея Шевченко, украинская команда была готова к любому развитию событий, которое могло произойти на шотландском стадионе. Тренер наших соотечественников уверял, что соперник будет сосредоточен и силен, однако и украинцы — не лыком шиты.

Ранее портал "Комментарии" писал, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу предположил, кто может стать победителем Чемпионата Европы по футболу (Евро-2020). Он считает, что кубок получат итальянцы, которые смогли продемонстрировать лучшую командную игру.





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