Нападающий сборной Украины побил рекорд Платини, который держался 37 лет

Гол нападающего украинской сборной Артема Довбика, который он забил сборной Швеции в 1/8 финала Евро-2020, вошел в историю, как самый поздний победный забитый мяч в истории европейских чемпионатов. Довбику удалось забить его на 121-й минуте (120:37), пишет "УНИАН".

Артем Довбик - фото из открытых источников

Ранее соответствующий рекорд принадлежал французскому игроку Мишелю Платини. Во время Чемпионата Европы в 1984-ом году мяч вошел в ворота португальской сборной на 119-й минуте (118:53).

Кроме того, Довбик приблизился с рекорду, установленному на чемпионатах Европы в целом. По состоянию на сегодня, первенство остается за турком Семихом Сентюрком, который смог отличиться в воротах Хорватии на 112-й минуте (121:01).

Напомним, что Украина одержала победу над Швецией со счетом 2:1. Противостояние между сборными состоялось на стадионе "Хэмпден Парк" в шотландском Глазго. В четвертьфинале Евро-2020 наши футболисты выступят против английских. Игра состоится 3 июля в 22:00 по киевскому времени. По мнению тренера сборной Андрея Шевченко, украинская команда была готова к любому развитию событий, которое могло произойти на шотландском стадионе. Тренер наших соотечественников уверял, что соперник будет сосредоточен и силен, однако и украинцы — не лыком шиты.

Кроме того, стало известно, что нападающий украинской сборной Артем Беседин больше не сможет выступить за национальную команду в рамках Чемпионата Европы по футболу (Евро-2020). Во время вчерашнего поединка он получил серьезную травму после грубого нарушения правил шведом Маркусом Даниэльссоном.

Ранее "Комментарии" писали, что Зинченко прокомментировал победу на Швецией в матче 1/8 финала









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