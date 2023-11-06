"Тоттенхэм" – "Челси": прогнозы букмекеров на центральный матч тура АПЛ

Сегодня состоится центральный матч 11 тура Английской Премьер-лиги между "Челси" и "Тоттенхэмом". "Комментарии" посмотрели, кому предпочитают букмекеры и какие коэффициенты на этот матч.



Мудрик в матче с "Тоттенхэмом". Фото с открытых источников

Кто фаворит "Лондонского дерби"

На победу "Челси" букмекеры дают коэффициент 3,15, а в то, что сильнее окажется "Тоттенхэм", они верят больше — 2,30. На ничью же дается коэффициент 3,60. Самыми вероятными авторами забитых голов букмекеры видят Сон Хин Мина (коэф. 2,40), Джеймса Мэдисона (3,10) и Ришарлисона (3,10).



Форма команд

"Тоттенхэм" находится на втором месте в турнирной таблице АПЛ, но при условии успеха в завтрашнем матче вернет себе первую позицию. "Шпоры" еще ни разу не проигрывали в этом сезоне чемпионату. В последних пяти поединках команда Анге Постекоглу четырежды победила и однажды сыграла вничью. Что касается Челси, то синие в последних пяти матчах АПЛ одержали две победы, два раза проиграли и один матч закончился вничью. Команда Маурисио Почеттино занимает 13-ю позицию в чемпионате, а в случае победы может подняться на 10-ю строчку. Последняя очная встреча между командами состоялась в феврале. Тогда "Тоттенхэм" был сильнее "Челси" и победил со счетом 2:0.



Игра между "Тоттенхэмом" и "Челси" состоится сегодня в 22:00. Где посмотреть матч читайте в материале "Комментариев".



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Также, "Комментарии" писали, что в матче Английской Премьер-лиги против "Брайтона" защитник "Эвертона" Виталий Миколенко забил свой первый гол на "Гудисон Парк" и в текущем сезоне АПЛ. Украинец поделился впечатлениями от этого и игры команды.

