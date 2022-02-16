Стало известно, сколько болельщиков смогут посещать немецкие стадионы

В среду, 16 февраля, состоялось заседание Немецкого футбольного союза, на котором было принято решение о смягчении мер в большинстве регионов, касательно посещения матчей на стадионе. Немецкие спортивные клубы, в том числе из Бундеслиги, с начала марта будут играть перед значительно увеличившимся числом зрителей.



Немецкая федерация футбола - фото из открытых источников

Как сообщает Террикон, по новым правилам открытые стадионы смогут вмещать до 25 тысяч человек или будут заполнены на 75 процентов при меньшей вместимости. 6000 человек или до 60 процентов вместимости будут допущены на закрытые арены.

Новые правила вступают в силу 4 марта, а через две недели они претерпят новую поправку, так как меры против COVID-19 будут еще ослаблены с 20 марта. Однако пока нет гарантии, что стадионы будут полностью открыты, и это касается и контрольного поединка сборной Германии против Израиля в Зинсхайме 26 марта.

Во время пандемии немецкие клубы прошли ряд ограничений, включая полное закрытие трибун. Впоследствии трибуны были открыты для посещения до 10 тысяч зрителей, но за некоторыми исключениями. Одним из них была "Бавария", на стадион которой допускалось еще 5000 человек.

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