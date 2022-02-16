Женская украинская сборная по футболу удивила всех на международном турнире в Турции

В среду, 16 февраля, во время учебно-тренировочного сбора в турецкой Алании, национальная женская сборная Украины с победы стартовала на международном турнире Turkish Women's Cup 2022.

Женская сборная - фото из УАФ

Как сообщает Спорт юа, матч с Венесуэлой стал первым для женской сборной Украины в 2022 году.

На встречу с южноамериканками тренер "сине-желтых" Луис Кортес приготовил схему 4–3–3. Сборная Украины начала игру первым номером, однако в стартовые минуты чуть не пропустила гол. Свой единственный голевой момент в первой сорокапятиминутки, венесуэлки получили после быстрой контратаки, которую мощным ударом под перекладину завершала Спекмайер. Бондарчук в зрелищном прыжке перевела мяч на угловой.

Контролируя мяч в центре поля, украинки сталкивались с жестким и агрессивным прессингом со стороны соперниц, однако первая вылазка сине-желтых на чужую половину завершилась взятием ворот. Козлова на фланге разобралась с несколькими соперницами и мягко навесила в штрафную, а Овдийчук легким касанием подкорректировала полет сферы в дальний нижний угол.

В первые 45 минут встречи девушки имели еще один момент, чтобы отличиться. На 25-й минуте быстрая комбинация Овдийчук, Химич и Панцулаи завершилась ударом последней головой, однако мяч пролетел мимо дальней штанги. Венесуэльская команда преимущественно строила свои атаки из-за вертикальных передач на фланги и даже доводила некоторые из них до завершения, однако до ударов в плоскость дело так и не доходило.

После перерыва наставники женских сборных Украины и Венесуэлы выполнили ряд замен, которые освежили и ускорили игру, украинки продолжали играть с позиции силы, а их соперницы искали шанс во время контратак. Правда, действиям обоих коллективов во втором тайме не хватало целостности, у футболисток было немало брака, а игра приобрела сумбурный характер.

Уже в последние мгновения встречи венесуэльская команда чуть не смогли избежать поражения. Южноамериканки заработали право на опасный стандарт, а Кастельянос прямым ударом со штрафного чуть не попала в дальний угол ворот.

1:0 – женская сборная Украины одержала первую победу за Луиса Кортеса.

Напомним, что 8 и 12 апреля сине-желтые проведут два домашних поединка отбора чемпионата мира 2023 – против Шотландии и Венгрии соответственно. Сейчас украинки занимают четвертое место в турнирной таблице, но сохраняют шансы на выход в стадию плей-офф.

Turkish Women's Cup 2022

16 февраля. Алания. Goldсity Sport Complex

Украина – Венесуэла – 1:0

Гол: Овдийчук, 7.

Украина: Бондарчук, Корсун, Апанащенко, Шматко, Романенко, Калинина (Петрик, 46), Химич, Панцулая (Кочнева, 74), Овдийчук (Шевчук, 63), Козлова (Малахова, 70), Кунина (Кравчук, 63).

Главный тренер: Луис Кортес.

Венесуэла: Веласкес, Кабрера, Ромеро (Ривера, 90+2), Вильямисар, Онейль, Кастельяно, Морено (к), Спекмайер (Ангуло, 74), Гарсия, Астудильо (Гутьеррес, 74), Оливьери (Кампос, 63) .

Главный тренер: Памела Конти.

Предупреждение: Калинина (45+1), Кравчук (70).

Арбитр: Гамзе Дурмуш (Турция).

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