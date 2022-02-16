Стало известно, сколько зарабатывают украинские футболисты в Премьер-лиге

После глубокого финансового кризиса украинского футбола, который длился несколько лет, наметилась стабильность, и в последние 2 сезона мы наблюдаем рост финансовых возможностей клубов. Как сообщает сайт Чемпион, если брать цифры, то средняя зарплата в Премьер-лиге сейчас на уровне 5 тысяч долларов – если не учитывать гонорары игроков "Динамо" и "Шахтера".

УПЛ - фото из открытых источников

"Динамо"

Президент "Динамо" Игорь Суркис в одном из недавних интервью признался, что в составе действующего чемпиона нет игроков с зарплатой более 1 миллиона долларов в год. Как это подтвердилось – это правда. Сумма которого приближена к миллиону долларов в год, есть только у нескольких игроков киевлян. Зарплаты других футболистов основы, в том числе и сборников, в несколько раз меньше.

"Шахтер"

Единственный клуб в Украине и один из немногих клубов в Восточной Европе, из года в год показывающий в своей финансовой отчетности плюсовый баланс. И уже приобрел славу зарабатывающему клубу. Поэтому горняки спокойно позволяют себе платить легионерам 2 миллиона долларов в год и ненамного меньше украинским сборникам.

"Заря"

Бронзовый призер УПЛ может позволить себе платить игрокам основы 6-10 тысяч долларов в месяц. Неудивительно, что один из лидеров "Зари" Дмитрий Иванисеня покинул команду по истечении срока контракта и присоединился к российским "Крыльям Советов", которые могут платить в 2-3 раза больше. Самым громким подписанием клуба в летнее трансферное окно стал Сергей Булеца, чемпион мира U-20, пришедший в аренду из киевского "Динамо". "Заря" не может позволить себе громкие трансферы в преддверии старта весенней части сезона.

"Ворскла"

Полтавчане могут платить от 3 до 10 тысяч долларов в месяц, усиливая состав перед сезоном опытными украинцами.

"Десна"

В этом сезоне "Десна" будет выступать в режиме экономии, наигрывая перспективную молодежь. Может позволить себе игроков максимум с окладами до 4 тысяч долларов в месяц.

"Александрия"

Клуб также запустил режим рациональной экономии, укрепляя состав яркими исполнителями из первой лиги и засветившимися бюджетными игроками на уровне УПЛ. Потолок зарплат будет на уровне 5 тысяч долларов в месяц. И такие условия будут только у нескольких игроков. Новичкам предлагаются условия на уровне 2-3 тысячи долларов в месяц.

"Днепр-1"

Днепряне – один из немногих клубов УПЛ, которые могут позволить себе приобрести игрока за деньги. Например, Александра Пихаленко из "Шахтера". По информации transfermarkt, сумма трансфера за него составила 300 тысяч евро. По моей информации, ценник был даже чуть-чуть выше. Потолок зарплат в клубе – 15 тысяч долларов в месяц

ФК "Львов"

Клуб пытается акцентировать свое внимание на молодых легионерах с небольшими финансовыми аппетитами – в районе 2-3 тысяч долларов в месяц. И опытных украинцев, готовых играть примерно за такие же деньги.

ФК "Движение"

Клуб активно строит свою академию и большую часть футбольных инвестиций Григорий Козловский направляет на строительство столетия. Игроки первой команды довольствуются скромными, но стабильными окладами на уровне ближайших конкурентов по турнирной таблице в прошлом сезоне. Потолок зарплат в клубе сейчас – 4 тысячи долларов в месяц.

"Ингулец"

"Ингулец" после первого сезона в УПЛ с зарплатами на уровне 1-2 тысяч долларов в месяц повысил планку. И теперь платит до 4 тысяч долларов в месяц опытным исполнителям, пришедшим из клубов премьер-лиги.

"Вересок"

Клуб планирует жить скромно, ограничивая игроков окладами в размере 2-3 тысячи долларов в месяц, обещая при этом солидные для нашего чемпионата премии.

"Черноморец"

Одесситы активно комплектуются молодыми игроками "Динамо", а также продлевает контракты со своими исполнителями, не требующими больших зарплат. Оклады игроков "Черноморца" будут на уровне 2-4 тысяч долларов в месяц.

"Металлист 1925"

Харьковчане приглашают малоизвестных легионеров, наверное, с целью наиграть их и в будущем продать, а также украинцев с опытом игры в высшем дивизионе. Уровень зарплат в клубе будет на уровне 3-6 тысяч долларов в месяц.

"Минай"

В прошлом сезоне там платили 2-3 тысячи долларов в месяц. Но в последние месяцы многим игрокам без объяснения причин урезали зарплаты вдвое.

Ранее "Комментарии" рассказывали, что один из лидеров УПЛ на мажорной ноте завершил свои сборы в Турции.

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