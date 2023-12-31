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Снова попытаюсь повторить это: Роналду о звании лучшего бомбардира года

В 2023 году Роналду стал лучшим бомбардиром в мире, забив 54 гола.

31 декабря 2023, 20:41
Автор:
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Куров Артем
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Криштиану Роналду в матче чемпионата Саудовской Аравии забил гол и помог своей команде разгромить соперника. Этот мяч стал для португальца 54 в 2023 году, что является абсолютным рекордом. Сам Роналду прокомментировал свое достижение и уровень Саудовской лиги.

Снова попытаюсь повторить это: Роналду о звании лучшего бомбардира года

Роналду во время матча. Фото с открытых источников

Когда я переходил сюда, никто не верил в то, что я говорил. Но сейчас все это не имеет смысла, потому что самое важное – это рост лиги. Игроки хотят переходить сюда, видя, что чемпионат серьезный.

Весь мир сейчас следит за матчами в Саудовской Аравии, я рад этому. Если сильные футболисты и дальше будут приезжать сюда, то их хорошо примут.

Это был хороший год для меня и команды. Я забил много голов, помог Аль-Насру и сборной Португалии. Чувствую себя прекрасно, снова попытаюсь повторить это, – сказал Роналду.


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Источник: https://x.com/ssc_sports/status/1741196197895774579?s=20
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