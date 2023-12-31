Снова попытаюсь повторить это: Роналду о звании лучшего бомбардира года



















Криштиану Роналду в матче чемпионата Саудовской Аравии забил гол и помог своей команде разгромить соперника. Этот мяч стал для португальца 54 в 2023 году, что является абсолютным рекордом. Сам Роналду прокомментировал свое достижение и уровень Саудовской лиги.



Роналду во время матча. Фото с открытых источников

Когда я переходил сюда, никто не верил в то, что я говорил. Но сейчас все это не имеет смысла, потому что самое важное – это рост лиги. Игроки хотят переходить сюда, видя, что чемпионат серьезный. Весь мир сейчас следит за матчами в Саудовской Аравии, я рад этому. Если сильные футболисты и дальше будут приезжать сюда, то их хорошо примут. Это был хороший год для меня и команды. Я забил много голов, помог Аль-Насру и сборной Португалии. Чувствую себя прекрасно, снова попытаюсь повторить это, – сказал Роналду.





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