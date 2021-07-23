Сможет ли Кристиан Эриксон продолжить свою карьеру после операции на сердце

Член научно-технического комитета Федерации футбола Италии Франческо Браконаро высказался о том, сможет ли хавбек "Интера" Кристиан Эриксон играть в Серии А после имплантации ему кардиовертера-дефибриллятора. Об это сообщает Football Italia.

Кристиан Эриксен - фото из открытых источников

Итальянские футбольные врачи хотят перестраховаться. Они не намерены допускать футболиста к играм, пока он не снимет имплант.

"Кристиан Эриксон не сможет получить разрешение на игру в Италии. Но если дефибриллятор будет удален, это будет означать, что вопрос с патологией решен, а значит, он сможет играть за "Интер", – заявил Браконаро.

Эриксон выступает за Интер с начала 2020 года. В составе миланцев 29-летний игрок провел 60 матчей, забил 8 мячей и сделал 4 результативные передачи.



Напомним, что 12 июня матч Дания-Финляндия был остановлен из-за того, что полузащитнику датской команды Кристиану Эриксону стало плохо и он упал прямо на поле. Кризисный момент произошел во время того, когда Эриксону подавали мяч, который вылетел за пределы игрового поля.

Добавим, что футболисту установили кардиовертер-дефибриллятор. Эриксон согласился на проведение операции по установке устройства после рекомендации ряда специалистов по болезням сердца. Оно необходимо после сердечного приступа из-за аритмии. Кардиовертер-дефибриллятор предназначен для устранения опасных для жизни аритмий и предотвращения остановки сердца. С подобным прибором сейчас играет защитник сборной Нидерландов Дейли Блинд, который пропустил часть сезона-2019/20 из-за проблем с сердцем.

Также интернет-портал "Комментарии" сообщал о том как в UEFA отблагодарили врачей, которые спасли жизнь Кристиану Эриксону. Подробности читайте в нашем материале.

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