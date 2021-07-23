logo
Русский Українська

BTC/USD

32375.71

ETH/USD

2054.02

LTC/USD

119.24

USD/UAH

27.30

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Спорт футбол Сможет ли Кристиан Эриксон продолжить свою карьеру после операции на сердце
commentss НОВОСТИ Все новости

Сможет ли Кристиан Эриксон продолжить свою карьеру после операции на сердце

Итальянские врачи предсказывают для футболиста неутешительные новости

сегодня, 09:34
Автор:

Данило Матюха

Член научно-технического комитета Федерации футбола Италии Франческо Браконаро высказался о том, сможет ли хавбек "Интера" Кристиан Эриксон играть в Серии А после имплантации ему кардиовертера-дефибриллятора. Об это сообщает Football Italia.

Сможет ли Кристиан Эриксон продолжить свою карьеру после операции на сердце

Кристиан Эриксен - фото из открытых источников

Итальянские футбольные врачи хотят перестраховаться. Они не намерены допускать футболиста к играм, пока он не снимет имплант.

"Кристиан Эриксон не сможет получить разрешение на игру в Италии. Но если дефибриллятор будет удален, это будет означать, что вопрос с патологией решен, а значит, он сможет играть за "Интер", – заявил Браконаро.

Эриксон выступает за Интер с начала 2020 года. В составе миланцев 29-летний игрок провел 60 матчей, забил 8 мячей и сделал 4 результативные передачи.

Напомним, что 12 июня матч Дания-Финляндия был остановлен из-за того, что полузащитнику датской команды Кристиану Эриксону стало плохо и он упал прямо на поле. Кризисный момент произошел во время того, когда Эриксону подавали мяч, который вылетел за пределы игрового поля.

Добавим, что футболисту установили кардиовертер-дефибриллятор. Эриксон согласился на проведение операции по установке устройства после рекомендации ряда специалистов по болезням сердца. Оно необходимо после сердечного приступа из-за аритмии. Кардиовертер-дефибриллятор предназначен для устранения опасных для жизни аритмий и предотвращения остановки сердца. С подобным прибором сейчас играет защитник сборной Нидерландов Дейли Блинд, который пропустил часть сезона-2019/20 из-за проблем с сердцем.

Также интернет-портал "Комментарии" сообщал о том как в UEFA отблагодарили врачей, которые спасли жизнь Кристиану Эриксону. Подробности читайте в нашем материале.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://football-italia.net/chief-medic-eriksen-cannot-play-for-inter/
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ