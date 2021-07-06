Как в UEFA отблагодарили врачей, которые спасли жизнь Кристиану Эриксону

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Данило Матюха
Шесть врачей, которые помогли спасти жизнь Кристиану Эриксену, получат VIP-билет на "Уэмбли" на финал чемпионата Европы. Об этом сообщает TV Sport 2.
Кристиан Эриксен - фото из открытых источников
Фельдшер Педер Эрсгаард был одним из первых, кто присутствовал рядом с игроком сборной Дании после остановки сердца в матче открытия чемпионата Европы против Финляндии, и, таким образом, он помог спасти Эриксену жизнь на газоне стадиона.
По информации журналистов, бывший врач национальной сборной Могенс Кройцфельдт заставил Педера Эрсгаарда подумать, что случилось что-то неладное. Кройцфельдт хотел получить адрес электронной почты Педера Эрсгаарда, а когда тот открыл почтовый ящик, там было новое письмо.
Педер Эрсгаард заявил, что он большой поклонник итальянского футбола, и поэтому надеется, что итальянцы обыграют Испанию в полуфинале. Однако, если Дания выйдет в финал, он будет поддерживать викингов Каспера Юльмана.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, кому, по мнению украинских болельщиков, достанется главный футбольный титул Европы в этом году. О предположениях о победителе "Евро-2020" читайте в нашем материале.
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