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Главная Новости Спорт футбол Как в UEFA отблагодарили врачей, которые спасли жизнь Кристиану Эриксону
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Как в UEFA отблагодарили врачей, которые спасли жизнь Кристиану Эриксону

Спасатели посетят финальный матч Евро-2020 в Лондоне в качестве VIP-гостей

сегодня, 09:32 comments1187
Автор:

Данило Матюха

Шесть врачей, которые помогли спасти жизнь Кристиану Эриксену, получат VIP-билет на "Уэмбли" на финал чемпионата Европы. Об этом сообщает TV Sport 2.

Как в UEFA отблагодарили врачей, которые спасли жизнь Кристиану Эриксону

Кристиан Эриксен - фото из открытых источников

Фельдшер Педер Эрсгаард был одним из первых, кто присутствовал рядом с игроком сборной Дании после остановки сердца в матче открытия чемпионата Европы против Финляндии, и, таким образом, он помог спасти Эриксену жизнь на газоне стадиона.

"Я очень горжусь своей работой, но и всей командой в целом тоже. Это не достижение одного человека", — сказал врач.

По информации журналистов, бывший врач национальной сборной Могенс Кройцфельдт заставил Педера Эрсгаарда подумать, что случилось что-то неладное. Кройцфельдт хотел получить адрес электронной почты Педера Эрсгаарда, а когда тот открыл почтовый ящик, там было новое письмо.

"Там было сказано, что президент УЕФА Александр Чеферин пригласит меня в качестве VIP-гостя посмотреть финал чемпионата Европы на "Уэмбли" в Лондоне 11 июля. Я очень рад! Это будут две годовщины, которые я никогда не забуду, они ведь идут с разницей в месяц", — сказал Эрсгаард, имея в виду тот факт, что скоро исполнится месяц с тех пор, как он помог спасти Эриксену жизнь.

Педер Эрсгаард заявил, что он большой поклонник итальянского футбола, и поэтому надеется, что итальянцы обыграют Испанию в полуфинале. Однако, если Дания выйдет в финал, он будет поддерживать викингов Каспера Юльмана.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, кому, по мнению украинских болельщиков, достанется главный футбольный титул Европы в этом году. О предположениях о победителе "Евро-2020" читайте в нашем материале.


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Источник: https://sport.tv2.dk/fodbold/2021-07-05-eriksens-redningsmaend-inviteret-til-em-finalen
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