Какую операцию назначили датском футболисту Кристиану Эриксону

Вскоре полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен перенесет операцию на сердце. Об этом в своем Twitter сообщает Датский футбольный союз.

Кристиан Эриксен - фото из открытых источников

Известно, что футболисту установят кардиовертер-дефибриллятор. Эриксен уже согласился на проведение операции по установке устройства после рекомендации ряда специалистов по болезням сердца. Оно необходимо после сердечного приступа из-за аритмии.

Кардиовертер-дефибриллятор предназначен для устранения опасных для жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.

Отметим, что с подобным прибором сейчас играет защитник сборной Нидерландов Блинд, который пропустил часть сезона-2019/20 из-за проблем с сердцем.

Напомним, что 12 июня матч Дания-Финляндия был остановлен из-за того, что полузащитнику датской команды Кристиану Эриксену стало плохо, и он упал прямо на поле. Кризисный момент произошел во время того, когда Эриксену подавали мяч, который вылетел за пределы игрового поля.

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