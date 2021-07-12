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Главная Новости Спорт футбол Смех, слезы и танцы на костылях: как травмированный Спинаццола поддержал сборную Италии на "Уэмбли"
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Смех, слезы и танцы на костылях: как травмированный Спинаццола поддержал сборную Италии на "Уэмбли"

Спинаццола получил первую в жизни награду на национальном уровне

сегодня, 10:41
Автор:

Данило Матюха








Травмированный защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола приехал поддержать свою команду в финале Евро-2020 и вместе со своими товарищами поднял к ночному небу Лондона не только кубок Анри Делоне, но и костыли. Об этом сообщает Gazzetto dello Sport.

Смех, слезы и танцы на костылях: как травмированный Спинаццола поддержал сборную Италии на "Уэмбли"

Леонардо Спинаццола - фото из открытых источников

После победы в полуфинале над сборной Испании, Леонардо Спинаццола пообещал, что сделает все возможное, чтобы приехать поддержать команду на "Уэмбли".

Игрок сдержал свое слово и прилетел в Лондон со своими товарищами на чартере, который утром вылетел из Флоренции и пребывал с ними в штаб-квартире "Тоттенхэма" до того момента пока не стал свидетелем яркой победы итальянской сборной в финале Евро-2020.

Несмотря на травму, которая заставила игрока наблюдать за футболом со стороны в течение следующих шести месяцев, Спинаццола первым вышел на подиум для награждения медалью чемпиона Европы.

"Мы видели, как он прыгает по полю, от счастья. Если честно прооперированную и перевязанную ногу нельзя ставить на землю, но Лео использовал костыли по-другому. Не для того, чтобы помочь себе ходить, а для того, чтобы поддерживать ритм хоров наших болельщиков, вымахивая ими в воздухе и балансируя на здоровой ноге", — сказал игрок сборной Италии Леонардо Бонуччи.


Напомним, что Итальянская федерация футбола объявила, что левый защитник их национальной сборной Леонардо Спинаццола получил разрыв ахилла во время четвертьфинальной победы над командой Бельгии на Евро-2020. Журналисты сообщают, что полузащитник "Ромы" все же вернулся на сборы итальянской команды и получил овации товарищей. Но, к сожалению, Спинаццоле грозит полгода инактива из-за полученной травмы.

Отметим, что победителем Чемпионата Европы по футболу UEFA EURO 2020 (Евро-2020) стала ИталияСборная Италии завоевала кубок Анри Делоне после серии пенальти и обошла соперника со счетом 3:2.

К тому же два последних удара англичан потащил итальянский вратарь Доннарума, став лучшим игроком чемпионата Европы 2020 года. Основное время закончилось со счетом 1:1.



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Источник: https://www.gazzetta.it/Calcio/Nazionale/12-07-2021/europei-spinazzola-prima-medaglia-italia-campione-4102690946144.shtml
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