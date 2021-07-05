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Главная Новости Спорт футбол Поможет ли Спинаццола своей команде в матче с Италией
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Поможет ли Спинаццола своей команде в матче с Италией

Игроку итальянской "Ромы" поставили диагноз после травмы в матче со сборной Бельгии

сегодня, 11:31
Автор:

Данило Матюха

Итальянская федерация футбола объявила, что левый защитник их национальной сборной Леонардо Спинаццола получил разрыв ахилла во время четвертьфинальной победы над командой Бельгиии на Евро-2020. Об этом сообщает The Guardian.

Поможет ли Спинаццола своей команде в матче с Италией

Леонардо Спинаццола - фото из открытых источников

Спинаццола, который произвел хорошее впечатление на футбольных экспертов во время турнира, травмировался, когда начинал контратаку во второй половине игры. Тогда Италия уже побеждала со счетом 2:1. Игрок был явно расстроен, когда его уносили с поля на носилках, что даже прикрывал свое лицо от объективов телекамер. 28-летний футболист "Ромы" прошел обследование в больнице Сант-Андреа в Риме, где врачи установили, что у него "подкожный разрыв левого ахилла".

"Мне было очень жаль Спинаццолу, потому что он так много отдавал этой команде. Я желаю ему удачи и скорейшего возвращения, потому что он не только великий профессионал, но и игрок с отличными личными качествами", — сказал президент итальянской футбольной ассоциации Габриэле Гравина.

Журналисты сообщают, что защитник "Ромы" все же вернулся на сборы итальянской команды и получил овации товарищей. Но, к сожалению, Спинаццоле грозит полгода инактива из-за полученной травмы. Отметим, что 6 июля Италия встретятся с Испанией в полуфинале на "Уэмбли". 

Напомним, что Италия в четвертьфинале Евро-2020 обыграла одного из фаворитов турнира сборную Бельгии со счетом 2:1.

Как мы сообщали ранее, сборная Испании стала первым полуфиналистом Евро 2020. В 1/4 финала со Швейцарией основное и дополнительное время игры завершилось со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти сильнее были испанцы — 3:1.


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Источник: https://www.theguardian.com/football/2021/jul/03/italy-reveal-leonardo-spinazzola-ruptured-left-achilles-against-belgium
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