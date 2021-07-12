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Главная Новости Спорт футбол От радости до безумия: почему в Италии начали считать смерти после победы их сборной на Евро-2020
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От радости до безумия: почему в Италии начали считать смерти после победы их сборной на Евро-2020

Во время празднования победы сборной на Евро-2020 в Италии начались массовые беспорядки

сегодня, 11:12
Автор:

Данило Матюха

Итальянские власти подсчитывают количество пострадавших во время ночных гуляний по поводу победы сборной Италии в финале Евро-2020. Об этом сообщает Gazzetto dello Sport.

От радости до безумия: почему в Италии начали считать смерти после победы их сборной на Евро-2020

Празднование победы на Евро-2020 - фото из открытых источников

По информации журналистов, миланским врачам удалось спасти жизни пятнадцати раненых людей, трое из которых имели тяжелые ранения. Их госпитализировали и констатировали травмы чрезвычайной тяжести, которые молодые люди получили от самодельных бумажных бомб. 21-летний иностранец был доставлен в поликлинику с ранением в живот в результате взрыва мощной взрывчатки.

Также еще один 22-летний парень  госпитализирован с численными проникающими ранениями. Известно еще об одном 21-летнем молодом человеке, которому ампутировали три пальца одной руки из-за взрыва самодельной пиротехники.

Кроме того, ночью из многих районов Италии поступали сообщения о нападениях на общественный транспорт, особенно на трамваи, в которые садились многие болельщики, и даже об ограблениях.

Также полицейские зарегистрировали убийство во время празднования победы Италии на чемпионате Европы. Происшествие случилось в Сан-Северо. 32-летний мужчина был застрелен прямо на улице. 

Напомним, что победителем Чемпионата Европы по футболу UEFA EURO 2020 (Евро-2020) стала ИталияСборная Италии завоевала кубок Анри Делоне после серии пенальти и обошла соперника со счетом 3:2.

К тому же два последних удара англичан потащил итальянский вратарь Доннарума, став лучшим игроком чемпионата Европы 2020 года. Основное время закончилось со счетом 1:1. Этот трофей стал вторым в истории итальянского футбола.


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Источник: https://www.gazzetta.it/Calcio/Nazionale/12-07-2021/bombe-carta-petardi-tre-feriti-gravi-piazza-duomo-4102697232807.shtml
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