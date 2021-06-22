Вице-президент УАФ рассказал, стоит ли ждать отставки Андрея Шевченко

Вопрос об отставке тренера украинской сборной по футболу Андрея Шевченко после проигрыша сборной Австрии является неактуальным. Так считает первый вице-президент УАФ Олег Протасов, пишет "УНИАН", ссылаясь на as.ro.

Олег Протасов - фото из открытых источников

"Не думаю, что кто-то может говорить о смене тренера после матча. Я не думаю, что вопрос об отставке Шевченко актуален. Он очень много работает, даже если есть вероятность допустить еще несколько ошибок", — цитирует издание Протасова.

Вице-президент УАФ также отметил, что наша сборная справедливо проиграла австрийской. По его словам, сборная Австрии в матче сыграла лучше:

"Я ожидал ничью, но в этом матче в целом сыграли не очень хорошо. Пробовали несколько вариантов, но этого оказалось недостаточно".

Напомним, что Андрей Шевченко стал во главе сборной Украины по футболу в 2016 году.

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