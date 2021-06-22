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Главная Новости Спорт футбол Вице-президент УАФ рассказал, стоит ли ждать отставки Андрея Шевченко
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Вице-президент УАФ рассказал, стоит ли ждать отставки Андрея Шевченко

Олег Протасов подчеркнул, что Украина заслуженно проиграла Австрии в прошлом матче

сегодня, 16:55
Автор:

Елизавета Черных

Вопрос об отставке тренера украинской сборной по футболу Андрея Шевченко после проигрыша сборной Австрии является неактуальным. Так считает первый вице-президент УАФ Олег Протасов, пишет "УНИАН", ссылаясь на as.ro.

Вице-президент УАФ рассказал, стоит ли ждать отставки Андрея Шевченко

Олег Протасов - фото из открытых источников

"Не думаю, что кто-то может говорить о смене тренера после матча. Я не думаю, что вопрос об отставке Шевченко актуален. Он очень много работает, даже если есть вероятность допустить еще несколько ошибок", — цитирует издание Протасова. 

Вице-президент УАФ также отметил, что наша сборная справедливо проиграла австрийской. По его словам, сборная Австрии в матче сыграла лучше: 

"Я ожидал ничью, но в этом матче в целом сыграли не очень хорошо. Пробовали несколько вариантов, но этого оказалось недостаточно".

Напомним, что Андрей Шевченко стал во главе сборной Украины по футболу в 2016 году. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что Украина снова оказалась в центре скандала на Евро-2020. Во время матча сборных Украины и Нидерландов в рамках турнира Евро-2020 испанские комментаторы назвали оккупированный Крым "спорной территорией" между Россией и Украиной, за что потом публично извинились. Сразу после окончания матча отечественные послы отреагировали на скандальную фразу об украинском полуострове и приняли дипломатические меры для того, чтобы испанские комментаторы корректно высказались относительно территориальной целостности нашей страны.

В материале нашего издания также можно прочитать, что новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард станет первой трансгендерной спортсменкой, которая примет участие в Олимпийских играх после того, как в понедельник она прошла в национальную сборную. 


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Источник: https://sport.unian.net/football/vice-prezident-uaf-rasskazal-stoit-li-zhdat-otstavku-shevchenko-novosti-futbola-11460511.html?_gl=1*88xf42*_ga*MTAyNzQzMTE1Ny4xNjIxNjA3ODA4*_ga_P6EEJX21DY*MTYyNDM2NTU5OS4xMDUuMS4xNjI0MzY3OTAwLjU5*_ga_JLSK4Y8K67*MTYyNDM2NTU
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