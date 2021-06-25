Кто из легенд российского футбола поддержал сборную Украины на Евро-2020

Легендарный вратарь московского ЦСКА и сборной России по футболу Игорь Акинфеев высказался в поддержку украинской команды на Евро-2020. Об этом футболист рассказал в эфире "Коммент. Шоу".

Игорь Акинфеев - фото из открытых источников

Тридцатипятилетнему игроку понравилось то, как играет наша национальная команда. Вопреки хорошему уровню шведов с которыми игрокам предстоит встретиться в 1/8 турнира, Акинфеев считает, что сборная Украины имеет все шансы на выход в следующий этап.

"То, что я видел у сборной Украины, как они играют. Они именно играют. У них есть комбинации. Да, повезло, что вышли, но, если они пройдут дальше, они вообще будут полные молодцы. Шведы на этом турнире поднялись. Но хочется, чтобы они проиграли. То, что они так прошли, их может мотивировать и они могут выдать лучшую игру", — сказал российский футболист.

Также Акинфеев отметил высокий уровень игры украинского голкипера Георгия Бущана, назвав его "топовым".

Напомним, что по состоянию на сегодня украинская футбольная сборная является одним из аутсайдеров Евро-2020 среди команд, которые вышли в плей-офф. Подопечные Андрея Шевченко теперь встретятся со шведскими футболистами в 1/8 финала.

Спортивные аналитики считают, что наименьшие шансы победить на Евро-2020 имеет Австрия, которая встретится с Италией. Коэффициент на ее триумф – 151.00. Немного большая вероятность в Украины и Швейцарии, которые в 1/8 сразятся в матче со сборными Швеции и Франции соответственно. Котировки на победу вышеназванных сборных находятся на уровне 101.00.

Также 24 июня исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций отменил правило выездного гола в еврокубках. Детали ищите в нашем материале.

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