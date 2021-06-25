Кто из легенд российского футбола поддержал сборную Украины на Евро-2020

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Данило Матюха
Легендарный вратарь московского ЦСКА и сборной России по футболу Игорь Акинфеев высказался в поддержку украинской команды на Евро-2020. Об этом футболист рассказал в эфире "Коммент. Шоу".
Игорь Акинфеев - фото из открытых источников
Тридцатипятилетнему игроку понравилось то, как играет наша национальная команда. Вопреки хорошему уровню шведов с которыми игрокам предстоит встретиться в 1/8 турнира, Акинфеев считает, что сборная Украины имеет все шансы на выход в следующий этап.
Также Акинфеев отметил высокий уровень игры украинского голкипера Георгия Бущана, назвав его "топовым".
Напомним, что по состоянию на сегодня украинская футбольная сборная является одним из аутсайдеров Евро-2020 среди команд, которые вышли в плей-офф. Подопечные Андрея Шевченко теперь встретятся со шведскими футболистами в 1/8 финала.
Спортивные аналитики считают, что наименьшие шансы победить на Евро-2020 имеет Австрия, которая встретится с Италией. Коэффициент на ее триумф – 151.00. Немного большая вероятность в Украины и Швейцарии, которые в 1/8 сразятся в матче со сборными Швеции и Франции соответственно. Котировки на победу вышеназванных сборных находятся на уровне 101.00.
Также 24 июня исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций отменил правило выездного гола в еврокубках. Детали ищите в нашем материале.
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