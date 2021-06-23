Евро-2020: Украина выходит в 1/8 финала

Впервые в своей истории сборная Украины смогла выйти из группы на чемпионате Европы. После победы Швеции и Испании в заключительных матчах группы Е подопечные Андрея Шевченко сумели попасть в четверку команд, выходящих с третьей позиции.

Евро-2020 (фото из открытых источников)

Почти с 99% вероятностью 29 июня в матче 1/8 финала Украина в Глазго будет играть со Швецией, выигравшей группу Е.

Швеция забила быстрый гол уже на второй минуте игры. Ближе к концу первого тайма Робин Ольсен из-под перекладины ворот отразил удар Петра Зелински.

Заключительная часть игры снова началась с атак поляков. На 60-й минуте Швеция забила второй гол. Опять Щесны пробил Форсберг — 2:0. Через минуту Польша отыграла один мяч. Роберт Левандовски попал в верхнюю девятку ворот — 2:1.

На 66-й минуте поляки забили еще один мяч, но он был отменен из-за офсайда. На 84-й минуте поляки закрутили интригу. После удара метров с восьми Левандовски сравнял счет — 2:2. В добавленное арбитром время Швеция забила победный гол, который оформил Виктор Классон, — 3:2.

В другой игре группы Испания в ключевой игре разнесла Словакию со счетом 5:0.

На этой стадии соперником команды Шевченко на 99 процентов будет первая команда из группы Е (Швеция). Этот матч состоится во вторник, 29 июня, в Глазго.

Один фантастический процент остается на попадание украинцев в плей-офф на первую команду группы F (Франция, Германия или Португалия).

Ранее мы сообщали, что ведущий аналитик компании Gracenote Саймон Глив на своей странице в Twitter оценил шансы третьих команд каждой из шести групп Евро-2020 выйти в 1/8 финала.

По данным специалиста, вероятность выхода украинской сборной достаточно высока и оценивается в 77%. Выше — только у сборной Швейцарии, уже обеспечившей себе выход в плей-офф, и у третьей команды группы F (там третьей может стать любая из команд квартета).

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