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Сборная Украины перед матчем с Италией сыграет еще одну игру: кто соперник

Матч сборной Украины состоится 16 ноября в Польше

сегодня, 16:11
Автор:
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Куров Артем
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20 ноября сборная Украины проведет решающий матч отбора на Евро-2024. Хотя раньше об этом не было известно, но 16 ноября команда Сергея Реброва сыграет еще один матч, сообщает журналист Игорь Бурбас, передают "Комментарии".

Сборная Украины перед матчем с Италией сыграет еще одну игру: кто соперник

Сборная Украины перед матчем. Фото Павла Кубанова


Сборная Украины перед судьбоносной встречей с Италией проведет еще один контрольный матч. Состоится он 16 числа в Гданьске, где национальная команда и будет проводить свой сбор. Соперником будет местная "Лехия". Идея проверить свои силы возникла по договоренности тренеров. Любой спарринг – это однозначно лучше обычной двусторонки, – сообщает журналист.

Сборные Украины и Италии встретятся 20 ноября на стадионе БайАрена в немецком Леверкузене. К матчу с украинцами подопечные Лучано Спалетти сыграют с Северной Македонией. В случае, если итальянцы там возьмут три очка, команде Сергея Реброва потребуется только победа, чтобы выйти на Евро со второго места.

Новости сборной Украины

Читайте также, что 31 октября стартовали продажи билетов на квалификационный матч чемпионата Европы 2024 года, где сойдутся национальные сборные Украины и Италии. Этот важный поединок состоится на стадионе "БайАрена" в немецком Леверкузене 20 ноября.

Также "Комментарии" писали, что нападающий сборной Италии и итальянского клуба "Дженоа" Матео Ретеги может пропустить два следующих матча чемпионата, и это ставит под сомнение его участие в решающих играх отбора на Евро за национальную сборную против Северной Македонии и Украины.

Напомним, что в СМИ шла информация, что Украина проведет поединок отбора Евро-2024 против Италии 20 ноября с частично закрытыми трибунами. Однако эта информация оказалась недостоверной.



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Источник: https://t.me/burbuzz/347
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