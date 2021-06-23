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Решающий день: при каком раскладе Украина попадет в плей-офф «Евро-2020»

Украинским фанатам пора готовиться болеть против лучшего футболиста мира Роберта Левандовски

сегодня, 11:59 comments1028
Автор:

Вечканова Елена

Валидол, корвалол и валерьянка — именно с таким набором отечественные болельщики, вероятно, планируют наблюдать за решающими судьбу украинской сборной на чемпионате "Евро-2020" матчам. Все четыре футбольных поединка пройдут в среду, 23 июня. Как Украина может "зацепиться" за место в плей-офф, сообщает "Спорт Сегодня".

Решающий день: при каком раскладе Украина попадет в плей-офф «Евро-2020»

23 июня решится судьба Украины на "Евро-2020". Фото из открытых источников

После фантастической победы хорватов над Шотландией, как и в предыдущих прогнозах, существует несколько комбинаций для исхода матчей, которые будут благословением для отечественных футболистов.

Наиболее реальными к осуществлению являются предсказания экспертов насчет результата поединков между сборными Швеции и Польши, и также Испании и Словакии.

Самым оптимальным, по мнению специалистов, для Украины будет следующий расклад: испанская сборная одерживает победа над словацкой с любым счетом, но разницей в два мяча (либо вариантами 3:2, 2:1, 1:0). Однако такой ориентир сработает лишь при дополнении от другого матча — если Швеция сможет выстоять против польской команды.

К слову, в таком случае украинским болельщикам пора игнорировать тот факт, что за Польшу выступает спортсмен Роберт Левандовски, признанный лучшим футболистом мира в прошлом году.

Второй вариант также включает победу шведов над Польшей, однако при победе словаков над испанцами. При этом во втором матче победный для Словакии счет может быть любым.

Напомним, что борьба между этими командами начинается уже в 19:00 23 июня.

Помимо этого, есть для Украины еще два других варианта, гарантирующих место в плей-офф. Впрочем, эксперты уже заранее называют их скорее фантастическими, нежели вероятными.

В этом случае следует пристально следить за противостояниями Португалии и Франции, а также Венгрии и Германии, что стартуют в 22:00.

Украине удастся пройти дальше в чемпионате, если Франция сможет одолеть португальцев с разгромным разрывом в минимум три мяча. При этом Германия не должна проиграть Венгрии.

Если же болеете и за украинцев, и за венгров, есть еще один прогноз. При нем Венгрии следует вырвать победу у немцев с перевесом в два и больше мячей, а Франции — все также выиграть у Португалии.

К слову, если Швеция останется на первом месте в своей группе, то они, а не мы, при теоретическом выходе Украины в 1/8 финала, встретятся в следующем матче с итальянцами.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, каким образом на чемпионате "отличились" российские болельщики и как с этим связан памятник украинскому классику Тарасу Шевченко. 

Также на портале вы можете узнать, что Украину снова втянули в политическо-спортивный скандал на "Евро-2020". При чем здесь Крым, читайте в нашем материале.


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Источник: https://sport.segodnya.ua/sport/euro_2020/chto-segodnya-nuzhno-ukraine-chtoby-vyyti-v-1-8-evro-vse-rasklady-1559465.html
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