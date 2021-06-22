Шансы есть: что поможет сборной Украины выйти в плей-офф «Евро-2020»

BTC/USD
32403.77
ETH/USD
1915.97
LTC/USD
120.23
USD/UAH
27.48
EUR/UAH
32.70
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
Многие украинцы, даже те, кто не является особыми футбольными болельщиками, с тревогой наблюдают за
ситуацией, что сложилась для Украины на чемпионате "Евро-2020". И хотя сборная
пока находится в "шатком" состоянии насчет попадания в плей-офф, эксперты
уверяют — шансы пройти дальше у наших футболистов есть, сообщает "Украина 24".
Украинская сборная все еще может продолжить борьбу на "Евро-2020". Фото из открытых источников
По мнению директора
спортивных телеканалов "Футбол" Александра Денисова, следует запастись
терпением и ждать заключительных матчей на "Евро-2020" в остальных группах.
Сейчас самое главное для нашей сборной — чтобы сработало два из существующих
четырех вариантов.
Сразу отметим,
что часть ожиданий уже совпала с реальностью. Заключительные матчи футбольного
понедельника, 21 июня, показали, что Россия и Финляндия, которые могли, как и
Украина, претендовать на место в плей-офф, упустили свой шанс, проиграв Дании и
Бельгии соответственно. Таким образом Украина лишилась двух соперников.
Нынче же нашей
сборной очень нужно, чтобы сборные Испании и Словакии не сыграли в ничью, а
закончили матч с перевесом в чью-то сторону. Еще один вариант, который кажется весьма
далеким от правды: проигрыш Португалии или хотя бы её ничья в предстоящем матче
со сборной Франции.
При этом, по
словам Денисова, украинцам пока не стоит еще "делить шкуру неубитого медведя",
а внимательно следить за поединками. Однако в случае, если Украине таки
улыбнется удача, спортивный эксперт надеется, что в 1/8 финала мы сыграем со
Швецией или Словакией, а не с "монстрами" футбола по типу Италии или Германии.
Напомним, ранее "Комментарии"
рассказывали, что Украину снова втянули в политическо-спортивный скандал на "Евро-2020".
При чем здесь Крым, читайте в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать, каким образом на чемпионате "отличились" российские болельщики
и как с этим связан памятник украинскому классику Тарасу Шевченко.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости
юрий
сегодня, 18:37
Надо гнать грязной метлой шарлатана Шеву. Бездарно угробить такой уникальный состав фуболистов! нагадил всей Украине опозорил на всю Европу и мир. Жаль что раньше не распознали проходимца, который только и делал, что пиарился.