Шансы есть: что поможет сборной Украины выйти в плей-офф «Евро-2020»

Многие украинцы, даже те, кто не является особыми футбольными болельщиками, с тревогой наблюдают за ситуацией, что сложилась для Украины на чемпионате "Евро-2020". И хотя сборная пока находится в "шатком" состоянии насчет попадания в плей-офф, эксперты уверяют — шансы пройти дальше у наших футболистов есть, сообщает "Украина 24".



Украинская сборная все еще может продолжить борьбу на "Евро-2020". Фото из открытых источников

По мнению директора спортивных телеканалов "Футбол" Александра Денисова, следует запастись терпением и ждать заключительных матчей на "Евро-2020" в остальных группах. Сейчас самое главное для нашей сборной — чтобы сработало два из существующих четырех вариантов.

Сразу отметим, что часть ожиданий уже совпала с реальностью. Заключительные матчи футбольного понедельника, 21 июня, показали, что Россия и Финляндия, которые могли, как и Украина, претендовать на место в плей-офф, упустили свой шанс, проиграв Дании и Бельгии соответственно. Таким образом Украина лишилась двух соперников.

Нынче же нашей сборной очень нужно, чтобы сборные Испании и Словакии не сыграли в ничью, а закончили матч с перевесом в чью-то сторону. Еще один вариант, который кажется весьма далеким от правды: проигрыш Португалии или хотя бы её ничья в предстоящем матче со сборной Франции.

При этом, по словам Денисова, украинцам пока не стоит еще "делить шкуру неубитого медведя", а внимательно следить за поединками. Однако в случае, если Украине таки улыбнется удача, спортивный эксперт надеется, что в 1/8 финала мы сыграем со Швецией или Словакией, а не с "монстрами" футбола по типу Италии или Германии.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что Украину снова втянули в политическо-спортивный скандал на "Евро-2020". При чем здесь Крым, читайте в нашем материале.

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