Евро-2020: Хорватия не пустила в 1/8 финала Шотландию, Англия сильнее чехов

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Ольга Чародий
Сборная Хорватии сумела пробиться в плей-офф Евро-2020. Кто
бы мог предугадать, что вице-чемпионы мира хорваты после двух туров заработают
всего один балл и будут бороться за выход из группы с Шотландией. 22 июня на
"Хэмпден Парк" развернулась настоящая битва, победителем из которой
вышла Хорватия – 3:1. Поединок прошел в Глазго во вторник 22 июня.
Футбол (фото из открытых источников)
Шотландия в первые минуты более опасно атаковала, но первой пропустила в этой встрече. На 17-й минуте Никола Влашич из-под защитника пробил низом в угол ворот шотландцев — 1:0. До 40-й минуты по несколько моментов имели и шотландцы и хорваты. На 42-й минуте Шотландия забивает гол в раздевалку. В начале второго тайма на 77-й минуте хорваты ставят точку в этой игре. Забитым мячом отметился Перишич — 3:1. После этой победы Хорватия набрала четыре очка и заняла второе место в группе D, квалифицировавшись в 1/8 финала Евро-2020. В другом матче группы Англия с минимальным счетом переиграла Чехию. Единственный гол на 12-й минуте забил Стерлинг. Англия с семью очками выиграла группу и пробилась в плей-офф.
Как сообщали ранее 18 июня через шесть дней после сердечного приступа в матче с Финляндией Кристиану Эриксену установили кардиовертер-дифибриллятор в сердце и выписали из больницы. Футболист уже успел посетить штаб сборной Дании и отправился домой, где и будет находиться вместе с семьей во время последующих матчей Евро-2020.
Напомним, наставник национальной сборной по футболу Андрей Шевченко подытожил первую игру команды на Чемпионате Европы по футболу. Он убежден, что команда хорошо сыграла.
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