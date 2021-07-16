Почему зеленые футбольные формы в Италии окажутся "вне закона"

В регламенте Серии А касательно игровых форм команд на новый сезон заметили важный пункт, который относится к сезону-2022/23 – запрет на зеленый цвет для полевых игроков. Об этом сообщает Football Italia.

Зеленая форма игроков "Сассуоло" - фото из открытых источников

Основная причина такого ограничения – недовольство трансляторов матчей, которые сотрудничают с Серией А. Они считают, что футболисты в форме с преобладающим зеленым цветом сливаются с газоном и портят картинку.

В сезоне-2020/21 в зеленом играло несколько клубов – в основном речь о гостевых комплектах. Например, у "Лацио" вторая форма была раскрашена полностью в зеленый. Еще в сезоне-2020/21 в зеленой форме играли футболисты с "Кротоне" – правда, цвет имел темный оттенок и тоже был только у резервного комплекта. Также проблемы могут возникнуть и с рождественской формой "Аталанты".

Пока остается не известно какая судьба ждет игровые комплекты клуба "Сассуоло", ведь основная расцветка команды состоит из зеленого и черного цветов.

Напомним, что британская полиция начала расследование, чтобы установить, кто скрывался за гневными комментариями с критикой чернокожих футболистов, которые не забили три пенальти в финальной серии Евро-2020. Подробности скандального происшествия можете узнать в нашем материале.

Добавим, что победителем Чемпионата Европы по футболу UEFA EURO-2020 (Евро-2020) стала Италия. Сборная Италии завоевала кубок Анри Делоне после серии пенальти и обошла соперника со счетом 3:2.

К тому же два последних удара англичан потащил итальянский вратарь Доннарумма, став лучшим игроком чемпионата Европы 2020 года. Основное время закончилось со счетом 1:1. Этот трофей стал вторым в истории итальянского футбола.

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