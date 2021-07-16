Почему полиция начала арестовывать английских фанатов за комментарии в интернете

Британская полиция начала расследование, чтобы установить, кто скрывался за гневными комментариями с критикой чернокожих футболистов, которые не забили три пенальти в финальной серии Евро-2020. Об этом сообщает Gazzetto dello Sport.

Английская полиция - фото из открытых источников

Твердое осуждение на наивысшем политическом уровне с призывом к национальной солидарности, затем расследование Скотланд-Ярда и теперь аресты. Таким способом английское правительство проявляет нулевую терпимость к своим фанатам, которые в порыве эмоций писали гневные комментарии трем игрокам национальной сборной Маркусу Рэшфорду, Джейдону Санчо и Букайо Сака. По мнению разгневанных фанатов, именно эти чернокожие футболисты стали причиной поражения "Трех львов" на домашнем финале Евро-2020, ведь не смогли реализовать три пенальти под ряд.

На данный момент Скотланд-Ярд все еще ведет расследование, пытаясь, установить личности недовольных интернет пользователей, чтобы предъявить им серьезные обвинения.

"Если мы найдем этих людей, то им придется ответить на очень серьезные обвинения в своих постыдных действиях", — заявил главный инспектор Скотланд-Ярда Марк Робертс.

Также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что скоро будет принят закон, согласно которому введут запрет на посещение стадиона для фанатов если они осмелятся публично критиковать игроков или оскорблять их в Интернете. Также политик потребовал сотрудничества у самых популярных онлайн-платформ (Facebook, Instagram и Twitter), чтобы они помогли следователям определить истинные личности своих пользователей.

Напомним, что 49 человек были арестованы во время воскресного финала чемпионата Европы между Италией и Англией на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. В то же время 19 офицеров британской полиции получили ранения, пытаясь отслеживать толпу в связи с разборками на стадионе "Уэмбли", которые начались после победы Италии в серии пенальти.

Также финалистов чемпионата Европы — сборную Англии могут наказать из-за неприемлемого поведения до и во время воскресного финала против Италии. Детали в нашем материале.





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