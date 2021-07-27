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Главная Новости Спорт футбол Почему "Ювентус" не хочет продлевать контракт с Роналду
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Почему "Ювентус" не хочет продлевать контракт с Роналду

Однако руководство клуба не собирается продавать титулованного португальца

сегодня, 09:47
Автор:

Данило Матюха

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, вероятно, не продлит контракт с туринским клубом. Об этом сообщает Sky Italy.

Почему "Ювентус" не хочет продлевать контракт с Роналду

Криштиану Роналду - фото из открытых источников

По информации журналистов, Роналду точно остается в "Юве" этим летом, поскольку нет возможности покинуть клуб. Более того, сам Роналду никак не давал туринцам понять, что хочет уйти.

При этом в туринском клубе не готовы предложить португальцу новый контракт. Это связано с высокой зарплатой Роналду – 31 млн евро в год. Поэтому переговоров на данный момент не ведется и в клубе даже не думают об этом варианте.

Напомним, что "Ювентус" рассмотрит кандидатуру француза Антуана Гризманна, если из клуба уйдет Криштиану Роналду. В "Барселоне" думают, что "Ювентусу" будет интересен вариант с арендой Гризманна с опцией выкупа.

Также за ситуацией вокруг Роналду, контракт которого с "Ювентусом" истекает летом 2022 года, внимательно следит "ПСЖ". Парижане, понимая, что нападающий Килиан Мбаппе может покинуть клуб, не отказываются от варианта с приглашением португальца.

Отметим, Мбаппе рассчитывает, что этот сезон станет его последним годом в Париже. Он не намерен требовать продать его сейчас, а хочет дождаться истечения срока действия текущего контракта в 2022 году и покинуть команду в качестве свободного агента.

Добавим, что Килиан Мбаппе уже сообщал нескольким членам столичного клуба, что не намерен продлевать свой контракт в том виде, который есть сейчас. Но президент "ПСЖ" Насер Аль-Хелаифи выступил с резкой речью относительно будущего  нападающего своего клуба. Подробности узнавайте в нашем материале.


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Источник: https://www.skysports.com/watch/video/12364603/no-new-juventus-deal-for-ronaldo
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