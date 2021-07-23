Когда Мбаппе покинет "ПСЖ"

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе вернулся в расположение "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ") после отпуска. Об этом сообщает Marca.

Килиан Мбаппе - фото: Getty

Как отмечают журналисты, игрок воодушевлен приближением нового сезона, однако рассчитывает, что это его последний год в Париже. Он не намерен требовать продать его сейчас, а хочет дождаться истечения срока действия текущего контракта в 2022 году и покинуть команду в качестве свободного агента.

При этом в сезоне-2021/22 он надеется добиться выдающихся успехов, чтобы отблагодарить "ПСЖ" за проведенное тут время.

В то же время парижский клуб не намерен отпускать футболиста и будет стараться убедить его продлить контракт. На это, помимо прочего, рассчитана мощная трансферная компания.

Напомним, что Килиан Мбаппе уже сообщал нескольким членам столичного клуба, что не намерен продлевать свой контракт в том виде, который есть сейчас. Но президент "ПСЖ" Насер Аль-Хелаифи выступил с резкой речью относительно будущего нападающего своего клуба, который имеет контракт до июня 2022 года. Подробности узнавайте в нашем материале.

Добавим, что 1 июля у легендарного игрока каталонской "Барселоны" Лионеля Месси истекло контрактное соглашение с клубом. Таким образом 34-летний аргентинский нападающий стал свободным агентом. Известно, что руководство клуба уже давно обсуждало условия контракта с игроком после того как он заявил о своих намерениях покинуть "Барселону". Но все же договориться и подписать соглашение до июля не удалось.

Ранее ходили слухи, что Месси может "переехать" в "ПСЖ" или "Манчестер Сити", где он мог воссоединиться со своим бывшим одноклубником Неймаром, а во втором случае — с бывшим тренером Пепом Гвардиолой. Но футболист согласился остаться в "Барселоне" до 2026 года. Его контракт включает сокращение заработной платы на 50%.

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