Покинет ли Мбаппе "ПСЖ" после окончания Евро-2020

Нападающий "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ") Килиан Мбаппе сообщил нескольким членам столичного клуба, что не намерен продлевать свой контракт в том виде, который есть сейчас. Об этом сообщает Maxifootball.

Килиан Мбаппе - фото: Getty

В свою очередь президент "ПСЖ" Насер Аль-Хелаифи выступил с резкой речью относительно будущего нападающего своего клуба, который имеет контракт до июня 2022 года.

"Я скажу ясно: Килиан останется в Париже, мы никогда не собираемся его продавать, и он никогда не уйдет свободным агентом. Я никогда не сообщаю в СМИ подробностей о текущих переговорах. Все, что я могу сказать, это то, что все идет хорошо. Надеюсь, мы найдем общий язык", — заявил Аль-Хелаифи.

Французские аналитики считают, что Мбаппе пока не намерен покидать клуб, по крайней мере сейчас. А согласно информации некоторых СМИ, француз намерен доиграть свой последний год контракта, прежде чем уйти бесплатно в конце сезона. Также Мбаппе не хочет форсировать свой уход этим летом, так как клуб может предложить ему очень хорошие условия нового договора. Отметим, что "ПСЖ" ясно продемонстрировали свои намерения удержать игрока, отказав в трансфере мадридскому "Реалу".

Напомним, что 1 июля у легендарного игрока каталонской "Барселоны" Лионеля Месси истекло контрактное соглашение с клубом. Таким образом 34-летний аргентинский нападающий стал свободным агентом. Известно, что руководство клуба уже давно обсуждало условия контракта с игроком после того как он заявил о своих намерениях покинуть "Барселону". Но все же договориться и подписать соглашение до июля не удалось.

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