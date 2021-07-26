В "Ювентусе" подыскали замену для Роналду: кто может занять место португальца

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн может сменить клуб этим летом. Об этом сообщает Diario Sport.

Криштиану Роналду - фото из открытых источников

Журналисты заявляют, что "Ювентус" рассмотрит кандидатуру француза, если из клуба уйдет Криштиану Роналду. В "Барселоне" думают, что "Ювентусу" будет интересен вариант с арендой Гризманна с опцией выкупа.

За ситуацией вокруг Роналду, контракт которого с "Ювентусом" истекает летом 2022 года, внимательно следит "ПСЖ". Парижане, понимая, что нападающий Килиан Мбаппе может покинуть клуб, не отказываются от варианта с приглашением португальца.

"Барса" с радостью отдала бы Гризманна в аренду этим летом. Это не позволило бы клубу выручить большие средства, но дало бы возможность год не платить зарплату француза (сообщалось, что ее размер – около 35 млн евро в год).

Ожидается, что следующим летом финансовая ситуация в европейских клубах улучшится, и, если Гризманн хорошо проявит себя в аренде, его можно будет более выгодно продать.

В минувшем сезоне 30-летний нападающий забил 13 голов и сделал 7 результативных передач в 36 матчах Ла Лиги.

Напомним, Мбаппе рассчитывает, что этот сезон станет его последним годом в Париже. Он не намерен требовать продать его сейчас, а хочет дождаться истечения срока действия текущего контракта в 2022 году и покинуть команду в качестве свободного агента.

Добавим, что Килиан Мбаппе уже сообщал нескольким членам столичного клуба, что не намерен продлевать свой контракт в том виде, который есть сейчас. Но президент "ПСЖ" Насер Аль-Хелаифи выступил с резкой речью относительно будущего нападающего своего клуба. Подробности узнавайте в нашем материале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!