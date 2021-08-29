Почему в нацсборной Украины не будет российских футболистов — тренер Петраков

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Вечканова Елена
В воскресенье, 29
августа, украинская национальная футбольная сборная официально обрела нового
тренера. Как сообщает "Обозреватель", контракт с командой подписал Александр
Петраков, который сразу после этого пообщался с представителями прессы.
Новый тренер сборной Украины отказывается от футболистов из РФ из-за войны. Фото: Getty Images
Помимо прочего
Петраков объяснил свое отношение к российским футболистам и возможность их
участия в играх за украинскую нацсборную. По словам спортсмена, политические и
другие вопросы (в том числе агрессия РФ на Донбассе) сейчас исключает подобную
вероятность.
Петраков
рассказал, что сильно впечатлился количеством украинских военнослужащих,
которые погибли во время российско-украинской войны на востоке страны. "Стена
памяти" с фотографиями наших защитников, расположенная неподалеку Михайловского
собора в Киеве, стала для Петракова настоящим прозрением.
"Там со стороны
фотографии воинов, которые погибли в АТО. Там и парни, и девушки, и столько
этих фамилий, фото. Я понял, что сейчас ни футболистов с России, ни примирения,
априори быть не может. Столько и детей-сирот осталось", — объяснил свою позицию
Александр Петраков.
При этом он не исключает, что в далеком будущем приход российских игроков в украинский футбол вполне возможен. Но нынешние украинские реалии, по мнению нового тренера нацсборной, к подобному абсолютно не располагают. Поэтому Петраков категорически против подобного "братания" на спортивной арене.
Следует отметить, что к политическим позициям спортсменов в Украине есть немало претензий. Так, как ранее сообщали "Комментарии", на украинскую олимпийскую чемпионку Ярославу Магучих обрушился шквал критики после неоднозначного фото с награждения — на снимке украинская спортсменка обнимает российскую коллегу, которая также завоевала медаль. Как спортсменка лично прокомментировала собственный проступок, читайте в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать, кто выступил с очень громкой критикой Магучих, среди прочего назвав ее "биомусором".
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Обсуждения
Новости
Допа*Жопа
сегодня, 15:55
Кеша - ты долбоёб. русская вонючая свинья. не тебе, козлу судить. тварь и подонок. увижу - яйца на лоб натяну. ублюдок.
Допа*Жопа
сегодня, 15:54
и это правильно панове. Украина без русской швали.
Бог
сегодня, 15:19
Еще раз убеждаюсь,что Украина портит людей.Что ни с русской фамилией-то идиот или дебил.Какая нахер война??!! Если б Россия действительно воевала с Украиной,особенно в 2014,то все свидомиты уже бы лет 7 громче всех восхваляли Путина.Очнитесь,вы обделались.
Кеша
сегодня, 15:17
Петраков идиот! За национальную сборную могут играть только спортсмены с украинским гражданством, при этом не важно какой они национальности! Главному тренеру сборной стыдно этого не знать!