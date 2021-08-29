Почему в нацсборной Украины не будет российских футболистов — тренер Петраков

В воскресенье, 29 августа, украинская национальная футбольная сборная официально обрела нового тренера. Как сообщает "Обозреватель", контракт с командой подписал Александр Петраков, который сразу после этого пообщался с представителями прессы.



Новый тренер сборной Украины отказывается от футболистов из РФ из-за войны. Фото: Getty Images

Помимо прочего Петраков объяснил свое отношение к российским футболистам и возможность их участия в играх за украинскую нацсборную. По словам спортсмена, политические и другие вопросы (в том числе агрессия РФ на Донбассе) сейчас исключает подобную вероятность.

Петраков рассказал, что сильно впечатлился количеством украинских военнослужащих, которые погибли во время российско-украинской войны на востоке страны. "Стена памяти" с фотографиями наших защитников, расположенная неподалеку Михайловского собора в Киеве, стала для Петракова настоящим прозрением.

"Там со стороны фотографии воинов, которые погибли в АТО. Там и парни, и девушки, и столько этих фамилий, фото. Я понял, что сейчас ни футболистов с России, ни примирения, априори быть не может. Столько и детей-сирот осталось", — объяснил свою позицию Александр Петраков.

При этом он не исключает, что в далеком будущем приход российских игроков в украинский футбол вполне возможен. Но нынешние украинские реалии, по мнению нового тренера нацсборной, к подобному абсолютно не располагают. Поэтому Петраков категорически против подобного "братания" на спортивной арене.

Следует отметить, что к политическим позициям спортсменов в Украине есть немало претензий. Так, как ранее сообщали "Комментарии", на украинскую олимпийскую чемпионку Ярославу Магучих обрушился шквал критики после неоднозначного фото с награждения — на снимке украинская спортсменка обнимает российскую коллегу, которая также завоевала медаль. Как спортсменка лично прокомментировала собственный проступок, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, кто выступил с очень громкой критикой Магучих, среди прочего назвав ее "биомусором".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!