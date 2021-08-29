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Главная Новости Спорт футбол Почему в нацсборной Украины не будет российских футболистов — тренер Петраков
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Почему в нацсборной Украины не будет российских футболистов — тренер Петраков

По словам нового тренера украинских футболистов, о войне на Донбассе забывать нельзя

сегодня, 16:00
Автор:

Вечканова Елена

В воскресенье, 29 августа, украинская национальная футбольная сборная официально обрела нового тренера. Как сообщает "Обозреватель", контракт с командой подписал Александр Петраков, который сразу после этого пообщался с представителями прессы.

Почему в нацсборной Украины не будет российских футболистов — тренер Петраков

Новый тренер сборной Украины отказывается от футболистов из РФ из-за войны. Фото: Getty Images

Помимо прочего Петраков объяснил свое отношение к российским футболистам и возможность их участия в играх за украинскую нацсборную. По словам спортсмена, политические и другие вопросы (в том числе агрессия РФ на Донбассе) сейчас исключает подобную вероятность.

Петраков рассказал, что сильно впечатлился количеством украинских военнослужащих, которые погибли во время российско-украинской войны на востоке страны. "Стена памяти" с фотографиями наших защитников, расположенная неподалеку Михайловского собора в Киеве, стала для Петракова настоящим прозрением.

"Там со стороны фотографии воинов, которые погибли в АТО. Там и парни, и девушки, и столько этих фамилий, фото. Я понял, что сейчас ни футболистов с России, ни примирения, априори быть не может. Столько и детей-сирот осталось", — объяснил свою позицию Александр Петраков.

При этом он не исключает, что в далеком будущем приход российских игроков в украинский футбол вполне возможен. Но нынешние украинские реалии, по мнению нового тренера нацсборной, к подобному абсолютно не располагают. Поэтому Петраков категорически против подобного "братания" на спортивной арене.

Следует отметить, что к политическим позициям спортсменов в Украине есть немало претензий. Так, как ранее сообщали "Комментарии", на украинскую олимпийскую чемпионку Ярославу Магучих обрушился шквал критики после неоднозначного фото с награждения — на снимке украинская спортсменка обнимает российскую коллегу, которая также завоевала медаль. Как спортсменка лично прокомментировала собственный проступок, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, кто выступил с очень громкой критикой Магучих, среди прочего назвав ее "биомусором".


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Источник: https://news.obozrevatel.com/sport/football/s-rossiej-ni-primireniya-ni-futbolistov-ottuda-v-sbornoj-ukrainyi-ne-budet-petrakov.htm
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Обсуждения

Допа*Жопа

сегодня, 15:55

Кеша - ты долбоёб. русская вонючая свинья. не тебе, козлу судить. тварь и подонок. увижу - яйца на лоб натяну. ублюдок.

Допа*Жопа

сегодня, 15:54

и это правильно панове. Украина без русской швали.

Бог

сегодня, 15:19

Еще раз убеждаюсь,что Украина портит людей.Что ни с русской фамилией-то идиот или дебил.Какая нахер война??!! Если б Россия действительно воевала с Украиной,особенно в 2014,то все свидомиты уже бы лет 7 громче всех восхваляли Путина.Очнитесь,вы обделались.

Кеша

сегодня, 15:17

Петраков идиот! За национальную сборную могут играть только спортсмены с украинским гражданством, при этом не важно какой они национальности! Главному тренеру сборной стыдно этого не знать!

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