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Почему, по мнению Гарри Кейна, сборная Англии проиграла финал Евро-2020

Капитан сборной Англии невероятно разочарован результатом своей команды

сегодня, 13:34
Автор:

Данило Матюха

Капитан сборной Англии Гарри Кейн считает, что после быстрого забитого гола в финале Евро-2020 команда стала играть слишком оборонительно. Об этом сообщает TV 2 Sport.

Почему, по мнению Гарри Кейна, сборная Англии проиграла финал Евро-2020

Гарри Кейн - фото из открытых источников

По мнению футболиста, это финальное поражение еще долго будет тревожить английских игроков, ведь оно стало настоящей трагедией не только для самих сборников, но и для всей страны.

"Ребята не могли дать большего. Это худшее чувство в мире — проиграть после пенальти, но это был отличный турнир. Надо гордиться и держать голову высоко. Сейчас будет больно. Будет больно какое-то время", — сказал Кейн.

Также английский капитан добавил, что после быстрого старта против итальянцев, где Люк Шоу вывел команду вперед всего через две минуты, Англия стала играть слишком оборонительно.

"Мы играли против действительно хорошей команды. Мы отлично стартовали, но, возможно, после забитого гола сели слишком низко. Когда вы забиваете так рано, иногда легко отступить и попытаться выдержать давление. Казалось, мы держим все под контролем и они не создали много моментов. Даже в дополнительно игровое время мы имели пару хороших шансов забить гол", — говорит капитан.

Отметим, что Англия не выигрывала крупных международных турниров с 1966 года, когда команда стала чемпионами мира. А вот победа Италии стала для команды первым титулом чемпиона Европы с 1968 года.

Напомним, что во время празднования победы сборной на Евро-2020 в Италии начались массовые беспорядки. Миланским врачам удалось спасти жизни 15 раненых людей, трое из которых имели тяжелые ранения. Их госпитализировали и констатировали травмы чрезвычайной степени тяжести, которые молодые люди получили от самодельных бумажных бомб. 

Добавим, что победителем Чемпионата Европы по футболу UEFA EURO 2020 (Евро-2020) стала ИталияСборная Италии завоевала кубок Анри Делоне после серии пенальти и обошла соперника со счетом 3:2.

К тому же два последних удара англичан потащил итальянский вратарь Доннарумма, став лучшим игроком чемпионата Европы 2020 года. Основное время закончилось со счетом 1:1. Этот трофей стал вторым в истории итальянского футбола.



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Источник: https://sport.tv2.dk/fodbold/2021-07-12-kommer-til-at-gore-ondt-i-lang-tid-siger-kane
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