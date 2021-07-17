Почему Гвардиола решил отказаться от одного из ключевых футболистов сборной Англии на Евро-2020

Руководство "Манчестер Сити" в это трансферное окно намерено попрощаться с полузащитником Рахимом Стерлингом. Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на собственные источники в тренерском штабе.

Рахим Стерлинг - фото из открытых источников

По информации источника, главный тренер клуба Пеп Гвардиола не видит Стерлинга в составе горожан на следующий сезон и хочет существенно обновить атакующую линию команды. "Манчестер Сити" планирует подписать полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша и форварда "Тоттенхэма" Гарри Кейна. Оба игрока принимали активное участие в Евро-2020 в составе национальной сборной.

Стерлинг перешел в "Манчестер Сити" из "Ливерпуля" летом 2015 года за 63 миллиона евро. За это время футболист трижды выигрывал АПЛ. В прошлом сезоне игрок провел 30 матчей в чемпионате Англии, забил 10 мячей и отдал 7 результативных передач.

Контракт Стерлинга из Сити рассчитан до лета 2023 года. На данный момент стоимость футболиста составляет около 100 миллионов евро.

Напомним, что во время нынешнего чемпионата Европы Стерлинг заработал скандальный пенальти, который впервые вывел сборную Англии в заветный финал европейского первенства. Однако, главный судья УЕФА итальянец Роберто Розетти проанализировал пенальти, назначенный голландцем Дэнни Маккели Рахиму Стерлинге в дополнительное время. По его мнению, VAR не стал вмешиваться в ситуацию, поскольку контакт действительно существовал, поэтому решение арбитра было вполне правильным.

Добавим, что победителем Чемпионата Европы по футболу UEFA EURO-2020 (Евро-2020) стала Италия. Сборная Италии завоевала кубок Анри Делоне после серии пенальти и обошла соперника со счетом 3:2.

К тому же два последних удара англичан потащил итальянский вратарь Доннарумма, став лучшим игроком чемпионата Европы 2020 года. Основное время закончилось со счетом 1:1. Этот трофей стал вторым в истории итальянского футбола.