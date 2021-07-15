Какой окончательный вердикт вынесло УЕФА касаемо пенальти Стерлинга в полуфинале Евро-2020

Во время Евро-2020 VAR вмешивался в игру 18 раз в 51 матче, имея 100% успех. Судьи же были правы в 93,5% своих решений, принятых на поле. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Стерлинг зарабатывает пенальти - фото из открытых источников

Главный судья УЕФА итальянец Роберто Розетти заверил, что он никогда не получал столько поздравлений с хорошо проделанной работой судей, как на этом Еврокубке. Во время прошедшего чемпионата было зафиксировано гораздо меньше фолов по сравнению с Евро, которое проходило во Франции в 2016 году (-176), больше минут результативной игры (на 2 минуты и 21 секунду), меньше желтых карточек (-31), но в половину больше красных (6 в этом году и 3 в 2016) и больше пенальти (17 на Евро-2020 и 12 во Франции).

Шесть из 17 пенальти на чемпионате Европы были назначены после пересмотра VAR, технологии, которая не использовалась во время французского турнира. В этом году VAR работал из штаб-квартиры УЕФА в Ньоне. Технология контролировала в общей сложности 276 ситуаций (примерно пять за игру), вступая в действие каждые 2,83 игры. VAR требовалось в среднем сто секунд, чтобы принять решение.

Также Розетти проанализировал решение, которое вызвало наибольшие споры во время турнира, а именно пенальти, назначенный голландцем Дэнни Маккели Рахиму Стерлингу в дополнительное время полуфинала, в котором Англия обыграла сборную Дании. По его мнению, VAR не стал вмешиваться, поскольку контакт действительно существовал.

"Это не был скандал, но есть о чем поговорить. У нас нет секретов. Маккели увидел, что датчанин Йоаким Маэль не отбил мяч, а зафиксировал четкий контакт между ногами игроков. Мы можем долго спорить, но это пенальти", — сказал Роберто Розетти.

Напомним, что победителем Чемпионата Европы по футболу UEFA EURO-2020 (Евро-2020) стала Италия. Сборная Италии завоевала кубок Анри Делоне после серии пенальти и обошла соперника со счетом 3:2.

К тому же два последних удара англичан потащил итальянский вратарь Доннарумма, став лучшим игроком чемпионата Европы 2020 года. Основное время закончилось со счетом 1:1. Этот трофей стал вторым в истории итальянского футбола.

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