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Главная Новости Спорт футбол Почему Доннарума не обрадовался победе на Евро-2020
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Почему Доннарума не обрадовался победе на Евро-2020

Голкипер сборной Италии рассказал о своих ощущениях после финала Евро-2020

сегодня, 10:55
Автор:

Данило Матюха

Вратарь-герой Джанлуиджи Доннарума, который своими сейвами привел сборную Италии к победе на "Уэмбли", признался, что не сразу обрадовался выигранному матчу. Об этом сообщает Gazzetto dello Sport.

Почему Доннарума не обрадовался победе на Евро-2020

Джанлуиджи Доннарума - фото из открытых источников

Вратарь рассказал журналистам, что отразив решающий пенальти против Англии, он не ощутил никаких эмоций, потому что не осознал, что выиграл.

"Я не сразу обрадовался, потому что не понял. Я уже был готов к пенальти Жоржиньйо, потому что думал, что мы можем проиграть. Я посмотрел на рефери, чтобы убедиться, что все в порядке. А затем, когда я увидел приближающихся ко мне ребят, то еще больше не мог ничего понять", - таким образом, Джанлуиджи Доннарумма объясняет отсутствие радости от того, что он отразил пенальти, решивший финал чемпионата Европы.

Футболист заявил, что ситуации одиннадцатиметровых всегда были его сильной стороной, а комплементы, которые он получил от товарищей по команде и бывших звезд итальянского футбола его только смущали.

Напомним, что во время празднования победы сборной на Евро-2020 в Италии начались массовые беспорядки. Миланским врачам удалось спасти жизни 15 раненых людей, трое из которых имели тяжелые ранения. Их госпитализировали и констатировали травмы чрезвычайной степени тяжести, которые молодые люди получили от самодельных бумажных бомб. 

Добавим, что победителем Чемпионата Европы по футболу UEFA EURO 2020 (Евро-2020) стала ИталияСборная Италии завоевала кубок Анри Делоне после серии пенальти и обошла соперника со счетом 3:2.

К тому же два последних удара англичан потащил итальянский вратарь Доннарумма, став лучшим игроком чемпионата Европы 2020 года. Основное время закончилось со счетом 1:1. Этот трофей стал вторым в истории итальянского футбола.


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Источник: https://www.gazzetta.it/Calcio/Nazionale/13-07-2021/europei-donnarumma-non-ho-esultato-subito-perche-non-avevo-capito-4102724679485.shtml
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