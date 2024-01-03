Перейдет ли Судаков в Ювентус в январе: что думает Аллегри



















Итальянский "Ювентус", проявляющий большой интерес к полузащитнику "Шахтера" Георгию Судакову, может оформить трансфер во время январского трансферного окна, сообщает Football Italia, ссылаясь на информацию Tuttosport.



Судаков забивает "Барселоне". Фото прес-служба "Шахтера"

Требуя усиления в центре поля из-за дисквалификации Поля Погба и Николо Фаджоли, главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри лично заинтересован в Судаке.

Стоимость трансфера украинского хавбека может обойтись "Ювентусу" в 35 миллионов евро. Чтобы осуществить этот трансфер, "бьянконери" могут рассмотреть возможность продажи некоторых своих игроков.

Судаков в этом сезоне забил 3 гола в 18 матчах за "горняков" .





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