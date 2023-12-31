Почти 50 лет назад: 30 декабря исторический день для украинского футбола

30 декабря 1975 года, в новогоднем выпуске France Football в котором суммировалось голосование по определению лучшего футболиста Европы был назван победитель – им Олег Блохин. Он стал первым украинцем, обладателем самой престижной индивидуальной в футболе — "Золотого мяча".



Блохин получает Золотой мяч. Фото с открытых источников

Олег Блохин получил 122 очка в голосовании, обойдя с большим отрывом таких крупных игроков, как Франц Бекенбауэр и Иоганн Кройф. Это было юбилейное, 20-е вручение "Золотого мяча".

1975 стал очень успешным для киевского "Динамо" и Блохина. Под руководством Валерия Лобановского команда трижды обыграла "Баварию" и стала обладателем Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА. Эти достижения не только усилили позиции Блохина, но сделали его звездой мирового футбола.

Позже его успех повторили Игорь Беланов (признанный лучшим игроком Европы 1986 года) и Андрей Шевченко (обладатель Золотого мяча 2004 года).

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