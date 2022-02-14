Матч 1/8 финала юношеской Лиги чемпионов с участием "Динамо" могут перенести: была названа причина

Как стало известно, киевское "Динамо" U-19 и лиссабонский "Спортинг" могут провести первый матч 1/8 финала ЮЛЧ УЕФА (Юношеской лиги чемпионов) на нейтральной территории. По сообщению Спорт юа, так как поединок должен состояться в Украине, то такой вариант может быть воплощен в жизнь, в связи с напряженной политической обстановкой в стране и возможным вторжением России. Правительство Португалии предлагает своим гражданам не посещать сейчас Украину.

"Динамо" Киев U-19 - фото из УЕФА

Если, все же матч состоится в Киеве, то соперник "Динамо" будет рассматривать альтернативные варианты вояжа команды в столицу Украины.

Напомним, что в понедельник, 14 февраля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф Юношеской лиги УЕФА. "Динамо" Киев сыграет на стадии 1/8 финала с лиссабонским "Спортингом". Подопечные Игоря Костюка должна провести поединок против португальцев в Киеве, 1 или 2 марта.

В случае успеха динамовцы, снова на домашней арене, сыграют в 1/4 финала против победителя пары "Мидтьюлланд" (Дания) – "Бенфика" (Португалия). Четвертьфинальная игра состояться 15 или 16 марта.

Стоит отметить, что все стадии плей-офф играются в формате из одного матча. Полуфиналы и финал пройдут 22 и 25 апреля соответственно на стадионе "Коловрей" в Ньоне.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, как киевские футболисты сделали победный камбэк за выход в 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА. Кроме того, портал рассказывал про то, что сильнейшие команды Европы будут играть в Лиге чемпионов на грани своих возможностей. "Комментарии" уже заявляли, что английская Премьер-лига продолжает ставить рекорды своих заработков.

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