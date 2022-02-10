Английская Премьер-лига продолжает ставить рекорды своих заработков

Как стало известно, доходы английской Премьер-лиги от продажи телевизионных прав за рубеж продолжат расти. Как сообщает Проспорт, впервые с момента начала конкурса тридцать лет назад зарубежные вещатели в течение следующих трех сезонов заплатят больше денег, чем местные.

АПЛ - фото из открытых источников

АПЛ уведомила клубы на сегодняшнем собрании, что получит от иностранных вещателей за три сезона 5,3 миллиарда фунтов, после заключения новой сделки.

По сегодняшнему соглашению, срок которого истекает в конце сезона 2021/2022, Лига получила чуть больше четырех миллиарда фунтов от иностранных вещателей за трехлетний цикл.

Впервые за 30 лет практики продажи ТВ-прав за рубеж доходы АПЛ от иностранных компаний превысят выплаты от английских вещателей – 5,3 миллиарда фунтов против 5,1 миллиарда (за такую сумму АПЛ продала ТВ-права внутри страны на трехлетний цикл, заканчивающийся в 2025 году).

Все дело в том, что существует огромный спрос на международном уровне, чтобы показать Премьер-лигу и готовность выделять больше денег, чем когда-либо, чтобы купить права.

При подсчетах, общий доход лиги от трансляций и спонсорства должен достичь больше десяти миллиардов фунтов стерлингов по сравнению с предыдущим соглашением.

Напомним, что чемпион в 2023 году заработают 170 миллионов фунтов стерлингов по сравнению со 163 миллионами фунтов стерлингов для команды, занявшей первое место в этом сезоне. Футбольная команда, которая вылетит и займет последнее место, заработает 106 миллионов фунтов стерлингов по сравнению с 96 миллионами фунтов стерлингов.

Ранее, информационный портал "Комментарии" рассказывал про украинский клуб, который занял второе место в рейтинге европейских команд, которые меньше всего пропустили.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!