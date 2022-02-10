Лига чемпионов возвращается: сильнейшие команды Европы будут играть на грани своих возможностей

Лига чемпионов возвращается. Совсем скоро сильнейшие команды Европы будут играть на грани своих возможностей, чтобы завоевать "ушастый" кубок.

Лига чемпионов - фото из открытого источника

Уже на следующей неделе футбольные фанаты смогут насладиться матчами 1/8 финала Лиги чемпионов 2021/2022. Развязка большого турнира не за горами, потому каковы шансы и каких команд наиболее реальны.

"Челси" – "Лилль" – победитель прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов – лондонский "Челси" – выглядит далеко не сильнейшей командой из тех 16, кому удалось пробиться в плей-офф. Подопечные Тухеля уверенно прошли групповую дистанцию, но пропустили перед собой туринский Ювентус.

На первом этапе 1/8 финала "аристократы" сыграют против сенсационного чемпиона Франции "Лилля". После стремительного взлета французский клуб подстерегло болезненное падение: команда находится только на 11 месте в таблице.

"Реал" – "ПСЖ" – битва этих двух грандов – это своего рода преждевременный финал Лиги чемпионов. Оба титана европейского футбола были среди фаворитов на победу в турнире.

По составу "ПСЖ" уже претендует на то, чтобы получить кубок, но на футбольном поле самой звездности маловато. В свою очередь, "Реал" имеет больше опыта побед в Лиге чемпионов, и довольно часто фортуна становится на сторону "сливочных". Карло Анчелотти тоже несколько лучше контролирует команду, чем Маурис Почеттино.

Большие шансы на то, что кубок Лиги чемпионов 2021/22 поедет на Туманный Альбион. Кроме "Челси" в раунд плей-офф пробились "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". И если кризисный МЮ довольно сомнительный претендент на то, чтобы пройти мадридский Атлетико, то команды Клоппа и Гвардиолы выглядят машинами, остановить которые Интеру и Спорттингу просто не под силу.

Мюнхенская "Бавария" – еще один грозный коллектив, которому предсказывают победу в Лиге чемпионов. Левандовски и компания вряд ли ощутят проблемы от "Зальцбурга", хотя австрийский коллектив способен на впечатляющий перформанс, тем более что "роттен" в последнее время немало пропускают.

"Вильяреал" и "Ювентус" – это пара 1/8 финала, в которой трудно даже представить одного из будущих победителей Лиги чемпионов. Эти команды просто не тянут на то, чтобы рассматривать их как потенциальную угрозу амбициям других грандов. Кто бы здесь ни победил, его путь в турнире, скорее всего, финиширует уже в 1/4.

"Бенфика" Романа Яремчука находится в кризисе, поэтому битва с "Аяксом" может стать для "орлов" последней в Лиге чемпионов. Амстердамские ребята всегда готовы шокировать грандов, но их победа в турнире выглядит маловероятной.

Ранее информационный портал "Комментарии" рассказывали о том, что в Бергамо произошла кубковая "перестрелка" с участием лидера сборной Украины по футболу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!