Киевские футболисты сделали победный камбэк за выход в 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА

В испанской Ла-Корунье состоялся поединок 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Подопечные Игоря Костюка киевское "Динамо", в поединке за право выхода, встречались с "Депортиво" U-19.

"Динамо" Киев U-19 - фото из открытых источников

Как передает сайт болельщиков сборной Украины, поединок начался не очень удовлетворительно, для молодых динамовцев. Уже вначале игры киевляне были вынуждены отыгрываться, что, впрочем, сделать удалось быстро. Через три минуты Царенко восстановил равновесие.

Однако хозяева не унимались и в средине матча, Лопес вновь вывел хозяев вперед – 2:1. А еще через 11-ть минут он подвел свою команду, схлопотав вторую желтую карточку.

Получив численное большинство, киевляне пошли вперед и за пятнадцать минут до конца матча Яцык перевл игру в серию пенальти, так как дополнительное время регламентом не предусмотрено.

В ней точнее оказались динамовцы – 3:2. Точными оказались удары Попова, Эль-Хамлиши и Вивчаренко.

Таким образом, подопечные Игоря Костюка вышли в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

Юношеская лига УЕФА. Стыковой матч

"Депортиво" U-19 – "Динамо" U-19 – 2:2 (2:1), 2:3 по пенальти.

Голы: Нахера (4), Лопес (26) – Царенко (7), Яцык (75).

"Динамо" U-19: Игнатенко, Вивчаренко, Дячук, Филатов, Танчак, Скрипник (Эль-Хамлиши, 64), Яцык, Царенко, Попов, Близниченко, Диалло.

На 26-й минуте удален Лопес ("Депортиво" U-19) – повторное предупреждение.

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