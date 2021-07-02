Луганская "Заря" обыграла турецкий клуб со счетом 22:0 в контрольном матче (ВИДЕО)



















Футболисты клуба "Заря" забили в ворота турецкой команды "Макуспор" 22 мяча в контрольном матче. Об этом пишет "УНИАН" со ссылкой на сообщение пресс-службы клуба.

Луганская "Заря" обыграла турецкий клуб со счетом 22:0 - фото: ФК Заря

Отмечается, что изначально луганские игроки должны были встретиться на поле с клубом "Металоглобус" из Румынии, однако соперника заменили на местный футбольный клуб "Макуспор" из города Бардур.

"Макуспорт" — любительская команда, которая представляет университет Бурдура Мехмета Акифа Эрсоя.

В итоге матча "Заря" разгромила любителей, забив 22 гола. Кроме того, в первом и втором таймах у "Зари" были разные составы.





Напомним, что Украина одержала победу над Швецией со счетом 2:1. Противостояние между сборными состоялось на стадионе "Хэмпден Парк" в шотландском Глазго. В четвертьфинале Евро-2020 наши футболисты выступят против английских. Игра состоится 3 июля в 22:00 по киевскому времени. В этом поединке фаворитом среди букмекеров являются британские игроки

Полузащитник национальной украинской сборной Руслан Малиновский прокомментировал грядущую встречу с британскими футболистами в 1/4 чемпионата Европы по футболу. Малиновский назвал преимущество своей команды. Полузащитник считает, что национальной сборной будет легче потому, что фаворитом матча является Англия.

Также известно, что сборная Украины остается без нападающего на Евро-2020. Нападающий Артем Беседин больше не сможет выступить за национальную команду в рамках Чемпионата Европы по футболу. Во время поединка против шведов он получил серьезное повреждение после нарушения правил со стороны Маркуса Даниэльссона.





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