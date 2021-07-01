Малиновский назвал преимущество сборной Украины над Англией в матче Евро-2020

Полузащитник национальной украинской сборной Руслан Малиновский прокомментировал грядущую встречу с британскими футболистами в 1/4 чемпионата Европы по футболу. Об этом пишет "УНИАН", ссылаясь на УАФ.

Руслан Малиновский - фото из открытых источников

Игрок отметил, что сборной не стоит бояться соперников на поле:

"Англия — очень хорошая команда, которая играет в быстрый футбол. Но мы уже играли против Франции, Германии, Испании, у нас есть опыт таких матчей. Нам не нужно бояться, а надо выполнять план на игру. Если мы будем максимально придерживаться плана и продемонстрируем полную самоотдачу, думаю, сможем достичь результата"

Малиновский также назвал преимущество своей команды. Полузащитник считает, что национальной сборной будет легче потому, что фаворитом матча является Англия.

"Англия — фаворит нашего матча, поэтому на нее будет большее давление, чем на нас", — подчеркнул футболист.

Напомним, что Украина одержала победу над Швецией со счетом 2:1. Противостояние между сборными состоялось на стадионе "Хэмпден Парк" в шотландском Глазго. В четвертьфинале Евро-2020 наши футболисты выступят против английских. Игра состоится 3 июля в 22:00 по киевскому времени. В этом поединке фаворитом среди букмекеров являются британские игроки.

Также известно, что сборная Украины остается без нападающего на Евро-2020. Нападающий Артем Беседин больше не сможет выступить за национальную команду в рамках Чемпионата Европы по футболу. Во время поединка против шведов он получил серьезную травму после грубого нарушения правил Маркусом Даниэльссоном.





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