logo
Русский Українська

BTC/USD

33241.95

ETH/USD

2093.96

LTC/USD

135.93

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Спорт футбол Малиновский назвал преимущество сборной Украины над Англией в матче Евро-2020
commentss НОВОСТИ Все новости

Малиновский назвал преимущество сборной Украины над Англией в матче Евро-2020

Футболист назвал Англию фаворитом матча

сегодня, 19:29
Автор:

Елизавета Черных

Полузащитник национальной украинской сборной Руслан Малиновский прокомментировал грядущую встречу с британскими футболистами в 1/4 чемпионата Европы по футболу. Об этом пишет "УНИАН", ссылаясь на УАФ. 

Малиновский назвал преимущество сборной Украины над Англией в матче Евро-2020

Руслан Малиновский - фото из открытых источников

Игрок отметил, что сборной не стоит бояться соперников на поле:

"Англия — очень хорошая команда, которая играет в быстрый футбол. Но мы уже играли против Франции, Германии, Испании, у нас есть опыт таких матчей. Нам не нужно бояться, а надо выполнять план на игру. Если мы будем максимально придерживаться плана и продемонстрируем полную самоотдачу, думаю, сможем достичь результата"

Малиновский также назвал преимущество своей команды. Полузащитник считает, что национальной сборной будет легче потому, что фаворитом матча является Англия. 

"Англия — фаворит нашего матча, поэтому на нее будет большее давление, чем на нас", — подчеркнул футболист. 

Напомним, что Украина одержала победу над Швецией со счетом 2:1. Противостояние между сборными состоялось на стадионе "Хэмпден Парк" в шотландском Глазго. В четвертьфинале Евро-2020 наши футболисты выступят против английских. Игра состоится 3 июля в 22:00 по киевскому времени. В этом поединке фаворитом среди букмекеров являются британские игроки. 

Также известно, что сборная Украины остается без нападающего на Евро-2020. Нападающий Артем Беседин больше не сможет выступить за национальную команду в рамках Чемпионата Европы по футболу. Во время поединка против шведов он получил серьезную травму после грубого нарушения правил Маркусом Даниэльссоном.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sport.unian.net/football/evro-2020-poluzashchitnik-malinovskiy-nazval-preimushchestvo-sbornoy-ukrainy-nad-angliey-novosti-futbola-11469382.html?_gl=1*1i9g9h5*_ga*MTAyNzQzMTE1Ny4xNjIxNjA3ODA4*_ga_P6EEJX21DY*MTYyNTE1MTMxMi4xNTQuMS4xNjI1MTUyOTQyLjU5*
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ