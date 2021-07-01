Малиновский назвал преимущество сборной Украины над Англией в матче Евро-2020

BTC/USD
33241.95
ETH/USD
2093.96
LTC/USD
135.93
USD/UAH
27.50
EUR/UAH
32.60
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
Полузащитник национальной украинской сборной Руслан Малиновский прокомментировал грядущую встречу с британскими футболистами в 1/4 чемпионата Европы по футболу. Об этом пишет "УНИАН", ссылаясь на УАФ.
Руслан Малиновский - фото из открытых источников
Игрок отметил, что сборной не стоит бояться соперников на поле:
Малиновский также назвал преимущество своей команды. Полузащитник считает, что национальной сборной будет легче потому, что фаворитом матча является Англия.
Напомним, что Украина одержала победу над Швецией со счетом 2:1. Противостояние между сборными состоялось на стадионе "Хэмпден Парк" в шотландском Глазго. В четвертьфинале Евро-2020 наши футболисты выступят против английских. Игра состоится 3 июля в 22:00 по киевскому времени. В этом поединке фаворитом среди букмекеров являются британские игроки.
Также известно, что сборная Украины остается без нападающего на Евро-2020. Нападающий Артем Беседин больше не сможет выступить за национальную команду в рамках Чемпионата Европы по футболу. Во время поединка против шведов он получил серьезную травму после грубого нарушения правил Маркусом Даниэльссоном.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости