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Главная Новости Спорт футбол Кто должен был бить решающий пенальти на Евро-2020 вместо Букайо Сака
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Кто должен был бить решающий пенальти на Евро-2020 вместо Букайо Сака

Один из игроков английской команды хотел взять ответственность на себя, но ему не позволили

сегодня, 14:02 comments1786
Автор:

Данило Матюха

Стало известно, что 25-летний нападающий Джек Грилиш просил тренера сборной Англии Гарета Саутгейта ударить один из одиннадцатиметровых, но тот не доверил ему такую ответственность. Об єтом сообщает TV 2 Sport.

Кто должен был бить решающий пенальти на Евро-2020 вместо Букайо Сака

Джек Грилиш - фото из открытых источников

После трагического поражения в финале Евро-2020, английские фаны начали критиковать Джека Грилиша за то, что он не взял на себя ответственность в такой важный для команды и страны момент. Но сам игрок утверждает, что предлагал тренеру сыграть в серии пенальти. В конце концов, именно наставник национальной сборной Гарет Саутгейт принял решение о том, кто должен представить команду в первой пятерке пенальтистов.

"Я сказал, что хочу пойти на пенальти. Но Гарет Саутгейт принял так много правильных решений во время этого турнира, и мы были верны ему в тот вечер. Я не хочу, чтобы люди говорили, что я не понесу наказания за это поражение. В этом есть и моя вина", — сказал Грилиш.

Отметим, что за всю свою карьеру Джек Грилиш пробил всего один пенальти. В 2019 году он не забил в матче за "Астон Вилла" против "Шеффилд Юнайтед".

Напомним, что победителем Чемпионата Европы по футболу UEFA EURO 2020 (Евро-2020) стала ИталияСборная Италии завоевала кубок Анри Делоне после серии пенальти и обошла соперника со счетом 3:2.

К тому же два последних удара англичан потащил итальянский вратарь Доннарумма, став лучшим игроком чемпионата Европы 2020 года. Основное время закончилось со счетом 1:1. Этот трофей стал вторым в истории итальянского футбола.

Также во время празднования победы сборной на Евро-2020 в Италии начались массовые беспорядки. Миланским врачам удалось спасти жизни 15 раненых людей, трое из которых имели тяжелые ранения. Их госпитализировали и констатировали травмы чрезвычайной степени тяжести, которые молодые люди получили от самодельных бумажных бомб. 



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Источник: https://sport.tv2.dk/fodbold/2021-07-12-jeg-sagde-jeg-ville-sparke-siger-engelsk-stjerne
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