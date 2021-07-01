logo
Русский Українська

BTC/USD

34444.96

ETH/USD

2231.23

LTC/USD

140.81

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Спорт футбол Подпишет ли Месси новый контракт с Барселоной
commentss НОВОСТИ Все новости

Подпишет ли Месси новый контракт с Барселоной

У легендарного игрока закончился официальный контракт с клубом

сегодня, 08:45
Автор:

Данило Матюха

Сегодня, 1 июля, у легендарного игрока каталонской "Барселоны" истекло контрактное соглашение с клубом. Об этом сообщает Mudno Deportivo.

Подпишет ли Месси новый контракт с Барселоной

Лионель Месси - фото изоткрытых источников

Таким образом 34-летний аргентинский нападающий стал свободным агентом. Известно, что руководство клуба уже давно обсуждало условия контракта с игроком после того как он заявил о своих намерениях покинуть "Барселону". Но все же договориться и подписать соглашение до июля не удалось.

Но при этом аргентинец сможет подписать новый договор с сине-гранатовыми, даже будучи формально без команды. К тому же президент клуба Жоан Лапорта заявил прессе, что все идет по плану и стороны пытаются найти оптимальное решение по контракту.

Отметим, Месси защищает цвета "Барселоны" на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С сине-гранатовыми он к настоящему моменту 10 раз стал чемпионом Испании, завоевал семь Кубков и восемь Суперкубков страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов и по три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В прошлом сезоне испанской Примеры Месси принял участие в 35 матчах, в которых забил 30 голов и сделал 11 результативных передач. Также на его счету 5 голов и 2 передачи в 6 играх Лиги чемпионов.

Напомним, что с 2017-го года футболист известного испанского клуба "Барселона" Лионель Месси получил впечатляющую зарплату, суммарно превысило 555 миллионов евро. Рабочий день Месси обходится "Барселоне" в более 210 тысяч евро. Футболиста уже назвали самым богатым спортсменом в истории. Общую сумму его состояния можно посмотреть в нашем материале.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20210701/410318551397/messi-ya-esta-libre-de-contrato-con-el-barca.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ