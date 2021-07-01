Подпишет ли Месси новый контракт с Барселоной

Сегодня, 1 июля, у легендарного игрока каталонской "Барселоны" истекло контрактное соглашение с клубом. Об этом сообщает Mudno Deportivo.

Лионель Месси - фото изоткрытых источников

Таким образом 34-летний аргентинский нападающий стал свободным агентом. Известно, что руководство клуба уже давно обсуждало условия контракта с игроком после того как он заявил о своих намерениях покинуть "Барселону". Но все же договориться и подписать соглашение до июля не удалось.

Но при этом аргентинец сможет подписать новый договор с сине-гранатовыми, даже будучи формально без команды. К тому же президент клуба Жоан Лапорта заявил прессе, что все идет по плану и стороны пытаются найти оптимальное решение по контракту.

Отметим, Месси защищает цвета "Барселоны" на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С сине-гранатовыми он к настоящему моменту 10 раз стал чемпионом Испании, завоевал семь Кубков и восемь Суперкубков страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов и по три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В прошлом сезоне испанской Примеры Месси принял участие в 35 матчах, в которых забил 30 голов и сделал 11 результативных передач. Также на его счету 5 голов и 2 передачи в 6 играх Лиги чемпионов.

Напомним, что с 2017-го года футболист известного испанского клуба "Барселона" Лионель Месси получил впечатляющую зарплату, суммарно превысило 555 миллионов евро. Рабочий день Месси обходится "Барселоне" в более 210 тысяч евро. Футболиста уже назвали самым богатым спортсменом в истории. Общую сумму его состояния можно посмотреть в нашем материале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!