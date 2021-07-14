До какого года Месси останется в "Барсе"

Лионель Месси согласился остаться в "Барселоне" до 2026 года. Его контракт включает сокращение заработной платы на 50%. Об этом сообщает ВВС.

Лионель Месси - фото изоткрытых источников

34-летний Месси был свободным агентом после того, как его соглашение с клубом, которое, как сообщается, приносил ему 123 миллиона фунтов стерлингов за сезон, истекло 30 июня. Когда он уехал в отпуск после победы на Кубке Америки, детали его нового контракта еще не были согласованы.

Повторное подписание договора с Месси было основной летней целью нового президента "Барселоны" Хоана Лапорта.

Ранее ходили слухи, что Месси может переехать в "ПСЖ" или "Манчестер Сити", где он мог воссоединиться со своим бывшим одноклубником Неймаром, а во втором случае с бывшим тренером Пепом Гвардиолой.

Отметим, Месси защищает цвета "Барселоны" на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С сине-гранатовыми он к настоящему моменту 10 раз стал чемпионом Испании, завоевал семь Кубков и восемь Суперкубков страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов и по три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.



В прошлом сезоне испанской Примеры Месси принял участие в 35 матчах, в которых забил 30 голов и сделал 11 результативных передач. Также на его счету 5 голов и 2 передачи в 6 играх Лиги чемпионов.

Напомним, что с 2017-го года футболист известного испанского клуба "Барселона" Лионель Месси получил впечатляющую зарплату, суммарно превысило 555 миллионов евро. Рабочий день Месси обходится "Барселоне" в более 210 тысяч евро. Футболиста уже назвали самым богатым спортсменом в истории. Общую сумму его состояния можно посмотреть в нашем материале.





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