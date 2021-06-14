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Главная Новости Спорт футбол Шевченко прокомментировал первую игру сборной Украины на Евро-2020
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Шевченко прокомментировал первую игру сборной Украины на Евро-2020

Андрей Шевченко заявил, что ребята хорошо сыграли

сегодня, 09:30
Автор:

Лиля Воробьева

Наставник национальной сборной по футболу Андрей Шевченко подытожил первую игру команды на Чемпионате Европы по футболу. Он убежден, что команда хорошо сыграла. Об этом информирует УАФ.

Шевченко прокомментировал первую игру сборной Украины на Евро-2020

Андрей Шевченко. Фото: Павла Кубанова

Такое заявление он сделал, отвечая на вопросы во время пресс-конференции, которая состоялась после футбольного поединка между командами Украины и Нидерландов.

Андрей Шевченко убежден, что украинские игроки хорошо себя проявили, несмотря на свое поражение. Футболисты сделали все, чтобы матч был ярким и интересным.

"Интересный матч, быстрый был. Интересное развитие атак. В исполнении обеих команд немало интересных моментов было. В финале могли бы и не пропустить мяч. Но я хочу поблагодарить ребят за ту реакцию, которую они показали со счетом 0:2. Команда нашла в себе силы прессовать. Команда перестроилась, в середину поля выпустила нового футболиста, где наладила баланс. Они очень хорошо себя проявили", — подытожил Шевченко.

Кроме этого, он рассказал, что сборная будет активно готовиться к матчу с командой Северной Македонии. Футболисты будут изучать тактику своих конкурентов на поле. А пока игрокам нужно хорошо отдохнуть.

"Мы будем ждать от них настроения. У нас также будет характерное настроение. Относительно каких-то изменений на поле, то у нас еще есть время. Скоро поедем в Бухарест. Посмотрим, кто восстановился, есть какие-то проблемы у ребят, ведь они во время игры потратили немало сил. Мы имеем достаточно футболистов, которые могут играть на поле. Будем готовиться, изучать противника, следя за его матчем с командой Австрии", — подытожил тренер.

Национальная сборная, к сожалению, не смогла одолеть своих противников из Нидерландов. Украинская команда сыграла на поле со счетом 0:2 во втором тайме, однако не смогла получить ничью.

Напомним, что ранее сайт "Комментарии" информировал своих читателей о том, что Россия проиграла на Евро-2020.



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Источник: https://uaf.ua/article/42468?fbclid=IwAR2Uk4ywpUHSdyYr6j7BxeLiN6IZdg4pBSPS54XMoA8GGz7fT6zK7nfCqE8
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