Шевченко прокомментировал первую игру сборной Украины на Евро-2020

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Лиля Воробьева
Наставник национальной сборной по футболу Андрей Шевченко подытожил первую игру команды на Чемпионате Европы по футболу. Он убежден, что команда хорошо сыграла. Об этом информирует УАФ.
Андрей Шевченко. Фото: Павла Кубанова
Такое заявление он сделал, отвечая на вопросы во время пресс-конференции, которая состоялась после футбольного поединка между командами Украины и Нидерландов.
Андрей Шевченко убежден, что украинские игроки хорошо себя проявили, несмотря на свое поражение. Футболисты сделали все, чтобы матч был ярким и интересным.
Кроме этого, он рассказал, что сборная будет активно готовиться к матчу с командой Северной Македонии. Футболисты будут изучать тактику своих конкурентов на поле. А пока игрокам нужно хорошо отдохнуть.
Национальная сборная, к сожалению, не смогла одолеть своих противников из Нидерландов. Украинская команда сыграла на поле со счетом 0:2 во втором тайме, однако не смогла получить ничью.
Напомним, что ранее сайт "Комментарии" информировал своих читателей о том, что Россия проиграла на Евро-2020.
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