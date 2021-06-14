Шевченко прокомментировал первую игру сборной Украины на Евро-2020

Наставник национальной сборной по футболу Андрей Шевченко подытожил первую игру команды на Чемпионате Европы по футболу. Он убежден, что команда хорошо сыграла. Об этом информирует УАФ.

Андрей Шевченко. Фото: Павла Кубанова

Такое заявление он сделал, отвечая на вопросы во время пресс-конференции, которая состоялась после футбольного поединка между командами Украины и Нидерландов.

Андрей Шевченко убежден, что украинские игроки хорошо себя проявили, несмотря на свое поражение. Футболисты сделали все, чтобы матч был ярким и интересным.

"Интересный матч, быстрый был. Интересное развитие атак. В исполнении обеих команд немало интересных моментов было. В финале могли бы и не пропустить мяч. Но я хочу поблагодарить ребят за ту реакцию, которую они показали со счетом 0:2. Команда нашла в себе силы прессовать. Команда перестроилась, в середину поля выпустила нового футболиста, где наладила баланс. Они очень хорошо себя проявили", — подытожил Шевченко.

Кроме этого, он рассказал, что сборная будет активно готовиться к матчу с командой Северной Македонии. Футболисты будут изучать тактику своих конкурентов на поле. А пока игрокам нужно хорошо отдохнуть.

"Мы будем ждать от них настроения. У нас также будет характерное настроение. Относительно каких-то изменений на поле, то у нас еще есть время. Скоро поедем в Бухарест. Посмотрим, кто восстановился, есть какие-то проблемы у ребят, ведь они во время игры потратили немало сил. Мы имеем достаточно футболистов, которые могут играть на поле. Будем готовиться, изучать противника, следя за его матчем с командой Австрии", — подытожил тренер.

Национальная сборная, к сожалению, не смогла одолеть своих противников из Нидерландов. Украинская команда сыграла на поле со счетом 0:2 во втором тайме, однако не смогла получить ничью.

Напомним, что ранее сайт "Комментарии" информировал своих читателей о том, что Россия проиграла на Евро-2020.







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