Какой будет форма сборной Украины на Евро-2020: в UEFA вынесли окончательное решение

В UEFA решили оставить лозунг "Героям Слава!" на форме сборной Украины по футболу, но с некоторыми дизайнерскими изменениями. Об этом сообщил глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко на своей странице в Facebook.

Форма сборной Украины - фото из открытых источников

По его словам, в ходе переговоров с UEFA было решено, что на период проведения матчей Евро-2020 к ранее утвержденному дизайну формы, на внутренней стороне футболок, будет добавлен еще один элемент.

"Утром исполкомом УАФ твержденна большая эмблема национальных сборных с картой Украины, трезубцем и еще одной надписью "Слава Украине". Лозунг "Героям Слава!" будет размещен за картой, в центре очертаний границ единой Украины, и верю, что он станет настоящим оберегом для наших ребят ", — рассказал глава УАФ.

Павелко отметил, что такой дизайн формы Украинские игроки будут иметь исключительно на Евро-2020.



Напомним, что представители УЕФА, прислушавшись к обращению россиян, рекомендовали украинцам слегка изменить вид экипировки, убрав фразу "Героям слава!".

Добавим, что сборная Украины победно обкатала новую форму, которая злит российских пропагандистов. В заключительном товарищеском матче перед Евро-2020 команда Андрея Шевченко в Харькове на стадионе "Металлист" переиграла сборную Кипра со счетом 4 : 0.

Как ранее сообщал интернет-портал "Комментарии" Украина показала новую футбольную форму, в которой национальная сборная выступит на Евро-2020 (тот стартует на этой неделе), однако ее дизайн вызвал гнев у российских чиновников и пропагандистов. На форме Украина изображена в ее государственных границах, включая временно оккупированные территории.

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